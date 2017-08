Zeker 22 gewonden bij bomaanslag Pakistan

Bij een bomaanslag in de Oost-Pakistaanse metropool Lahore zijn maandag zeker 22 mensen gewond geraakt. Dat heeft een lokale regeringswoordvoerder laten weten aan persbureau Reuters. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

De ontploffing vond plaats in een met explosieven volgeladen fruittruck. De politie onderzoekt het wrak nu op eventuele niet-ontplofte bommen. Over de ernst van de verwondingen van de getroffenen is niets bekend.

Minder aanslagen

De tweede stad van het land is de laatste jaren juist minder het toneel van extremistisch geweld geworden. Moslimfundamentalistische groepen zijn echter nog steeds in de regio aanwezig en voeren soms nog grote aanvallen uit.

Vorige maand pleegde een zelfmoordterrorist van de Pakistaanse Talibaan nog een aanslag in Lahore. Daarbij kwamen 25 mensen om het leven. Het merendeel van de slachtoffers waren politieagenten.

De ligging van Lahore: