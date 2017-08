Vrijwillige brandweer Sicilië stak branden aan om wat bij te verdienen

Maandag woedde er op 47 plaatsen in Sicilië brand. Het aloude vermoeden dat een deel ervan is aangestoken is versterkt door de aanklacht tegen een groep van de vrijwillige brandweer: zij staken zelf het vuur aan om dan opgeroepen te worden à raison van tien euro per uur.

De leider van deze eenheid is maandagmorgen gearresteerd, de veertien andere leden van deze eenheid zijn in staat van beschuldiging gesteld wegens oplichting en brandstichting. De justitie begon een onderzoek toen bleek dat deze eenheid veel vaker dan andere eenheden van de vrijwillige brandweer werd ingeschakeld – en zo geld verdiende, in een regio waar de werkloosheid hoog is.

Soms werd de hulp ingeroepen van vrienden en bekenden om een brandmelding te doen, voor een plaats in de buurt van de standplaats van deze groep. Maar de leider van de eenheid trok er regelmatig op uit met zijn bestelbus om ergens brand te stichten, om daarna met de blusauto die brand te gaan bestrijden.