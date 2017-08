Voormalig Tourwinnaar Alberto Contador stopt

De Spaanse wielrenner Alberto Contador stopt eind deze maand als professioneel wielrenner. Hij zal de Ronde van Spanje (Vuelta Ciclista a España) de komende weken nog wel rijden.

Dat kondigt Contador maandagochtend aan op zijn Instagramkanaal. In een korte video zegt hij blij te zijn met ‘de weloverwogen keuze’. Contador zegt zich geen beter afscheid te kunnen wensen dan een wedstrijd in zijn thuisland.

Contador - ook wel bekend als El Pistolero - is één van de meest succesvolle wielrenners van zijn generatie. Al op jonge leeftijd won hij de drie grote rondes van Frankrijk, Italië en Spanje. De Vuelta Ciclista a España won hij driemaal en in de Giro d’Italia mocht hij twee overwinningen op zijn naam schrijven.

In 2007 en 2009 boekte hij bovendien winst in de Tour de France. Ook de Tour van 2010 werd aanvankelijk door Contador gewonnen maar die titel werd later ingetrokken nadat bekend werd dat het middel clenbuterol in zijn bloed was aangetroffen.