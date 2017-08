Het is donderdag. Ik stap het vliegtuig in om naar Bergerac te gaan. Ik zoek mijn plek op en ga zitten naast twee jongens van – ik schat – maximaal tien jaar oud. Al snel blijkt dat ze alleen reizen. Misschien moet ik me wel over de jongens ontfermen. Wie weet vliegen ze wel voor de eerste keer?

Al snel blijkt echter dat ze hele andere zorgen hebben: „Beter hebben ze wifi in het vliegtuig. Anders ga ik echt dood.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl