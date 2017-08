Slachtoffer aanslagen 9/11 na zestien jaar geïdentificeerd

Bijna zestien jaar na de dodelijke aanslagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten is er nog een nieuw slachtoffer geïdentificeerd. Dat heeft het forensische bureau van New York City maandag laten weten, melden Amerikaanse media.

Het gaat om een man. Zijn identiteit is op verzoek van de familie niet bekendgemaakt. Wie de persoon was werd vastgesteld door herhaald DNA-onderzoek. Veel menselijke resten die bij het eerste onderzoek niet konden worden geïdentificeerd worden nu opnieuw getest.

Eerste identificatie sinds 2015

Het is de eerste keer sinds maart 2015 dat de identiteit van een nieuw slachtoffer is vastgesteld. Met dit slachtoffer zijn nu 1.641 van de 2.573 doden van de aanslagen op 9/11 geïdentificeerd.

Van 1.112 doden staat niet vast wie zij waren. Dat is 43,2 procent van alle slachtoffers. New York City zegt door te gaan met pogingen om alle identiteiten te achterhalen.

9/11

Op 11 september 2001 werden vier vliegtuigen boven de Verenigde Staten gekaapt door terroristen van Al-Qaeda. Twee vlogen in het World Trade Center (de ‘Twin Towers’), die even later ineen zegen. Een derde vliegtuig boorde zich in het Pentagon, even buiten de hoofdstad Washington D.C. Een vierde toestel stortte neer in een veld buiten Shanksville nadat passagiers de kapers trachtten te overmeesteren.