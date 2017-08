Rotterdamse Julianakerk verwoest door brand

De Julianakerk aan de Rotterdamse Zaandijkstraat is zondagavond laat volledig verwoest door een uitslaande brand. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In de kerk waren geen mensen aanwezig. Volgens RTV Rijnmond is de brand mogelijk in een orgel ontstaan.

De brandweer kreeg veel meldingen binnen van mensen die klaagden over de rook, die richting het centrum van de stad trok. De brandweer schaalde snel op naar een zeer grote brand, maar bij aankomst bleek de kerk niet meer te redden. De spits van de kerktoren stortte in. Omdat de rest van de kerk ook op instorten staat, zijn de huizen in de omgeving ontruimd. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Het Erasmus MC houdt het ventilatiesysteem uit voorzorg gesloten.

De brandweer kon na enkele uren het sein brand meester geven.

De Zaandijkstraat op de Heijplaat in Rotterdam:

De Julianakerk werd in 1930 als Nederlands Hervormde kerk in gebruik genomen. Het gebouw werd in 2007 buiten gebruik gesteld en later voor meerdere doeleinden gebruikt. Het gebouw stond enige tijd te koop en werd eerder dit jaar door de huidige eigenaar gekocht.