Restaurantcriticus Christian Millau (88) overleden

De beroemde Franse restaurantcriticus Christian Millau is overleden op 88-jarige leeftijd. Dat heeft het culinaire tijdschrift Gault&Millau, dat eind jaren zestig door hem en Henri Gault werd opgericht, maandag bekendgemaakt. Millau is ook bekend als bedenker van de term ‘nouvelle cuisine’.

Millau werd in 1928 geboren als Christian Dubois-Millot. Hij begon als journalist bij Le Monde. De naar hem genoemde gids Gault&Millau werd een van dé toonaangevende culinaire bladen op de markt. Wat hierin geschreven werd, deed al gauw zijn invloed gelden in de culinaire wereld.

NRC-restaurantcriticus Joël Broekaert zegt over het tijdschrift:

“”Hoewel de Michelingids veel bekender is, is Gault&Millau zeker ook belangrijk. Het is minder een monument dan Michelin, maar wel een instituut.”

‘Nouvelle cuisine’

Millau bedacht in de jaren zeventig samen met Gault de term ‘nouvelle cuisine’. Daarbij werden enkel verse ingrediënten gebruikt, die op een simpele manier bereid werden. Ook werd veel aandacht aan de presentatie van de maaltijd op het bord besteed.

Gault&Millau hebben een puntensysteem dat een tegenhanger is van de beroemde Michelinsterren. In Nederland ontving chef-kok Sergio Herman van toenmalig restaurant Oud-Sluis in Zeeuws-Vlaanderen de maximale beoordeling van het blad.

Millau stopte in 1992 bij het tijdschrift. Hierna legde hij zich fulltime toe op het schrijverschap.