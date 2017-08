Leger Zuid-Soedan herovert rebellenbolwerk

Het Zuid-Soedanese regerinsleger heeft de plaats Pagak, het belangrijkste rebellenbolwerk, heroverd. Dat hebben de rebellen maandag bevestigd volgens Reuters. Het stadje aan de grens met Ethiopië werd al enkele weken omsingeld. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen.

Volgens een woordvoerder van de rebellen werd de aanval op Pagak zondagochtend vroeg (lokale tijd) ingezet. NRC-correspondent Koert Lindijer stelt dat de val van Pagak, sinds 2014 een rebellenbolwerk, een belangrijke psychologische tik is voor de rebellen:

“Deze nederlaag voor de belangrijkste rebellengroep in het land roept de vraag op in hoeverre zij nog in staat zijn hun strijd vol te houden. Er is onder meer een groot gebrek aan wapens. Toch betekent het verlies van hoofdkwartier Pagak niet het einde van de rebellie in het land, aangezien er meerdere rebellengroepen zijn.”

Stammenoorlog

Het geweld in Zuid-Soedan barstte los in december 2013, toen president Salva Kiir de voormalige vicepresident Riek Machar en enkele anderen ervan beschuldigde een staatsgreep te willen plegen. Het politieke conflict ontaardde in een stammenoorlog tussen de Dinka, onder wie de militairen van het regeringsleger, en de Nuer. Machar, leider van de belangrijkste rebellengroep, verblijft in ballingschap in Zuid-Afrika.

Zowel militairen van het regeringsleger als rebellen maken zich op grote schaal schuldig aan verkrachtingen. Amnesty International sprak eerder van vermoedelijk duizenden slachtoffers. Vorige maand kondigde de president al de noodtoestand af in het land.