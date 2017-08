Keniaanse Kipyegon wint goud op 1.500 meter

De Keniaanse Faith Kipyegon heeft maandagavond de 1.500 meter op het WK atletiek in Londen gewonnen. De Nederlandse Sifan Hassan, die als favoriet aan de wedstrijd begon, kwam als vijfde over de finish. De Amerikaanse Jennifer Simpson won zilver en de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya won brons.

Hassan liep het eerste deel van de wedstrijd achteraan. Na bijna tweeënhalve minuut versnelde ze en kwam ze op kop te lopen maar werd ze uiteindelijk door vier atleten ingehaald.

Favorietenrol

Hassan plaatste zich overtuigend voor de finale in in 4.03,77. Eerder dit jaar liep ze al drie keer de beste tijd op de 1.500 meter. Hassan traint sinds december in de Verenigde Staten bij de Amerikaanse coach Alberto Salazar nadat ze met haar vorige coach had gebroken.

Eerder op de avond won de Jamaicaan Omar McLeod goud op de 110 meter hordelopen, prolongeerde de Poolse Anita Wlodarczyk haar wereldtitel kogelslingeren en won de Venezolaanse Yulimar Rojas de finale op het onderdeel hinkstapsprong.

Zondag wonnen Dafne Schippers en Anouk Vetter brons op het WK. Vetter won haar medaille op de meerkamp en haalde een Nederlands record. Schippers won brons op de 100 meter met een tijd van 10,96 seconden.