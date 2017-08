Kijken: Jim Carrey zorgt voor kleur in zijn leven

Komiek Jim Carrey is vooral bekend als veelzijdig acteur. Hij speelde extravagante rollen in de Ace Ventura-films en The Mask, won een Golden Globe voor zijn rol in The Truman Show en sprak de stem in van Horton in de gelijknamige animatiefilm. De korte documentaire Jim Carrey: I Need color laat hem van een andere kant zien.

Hij hangt in zijn atelier boven een metersgroot doek en is met spatels en kwasten opzoek naar de perfecte kleur. Met opperste concentratie strijkt hij een penseel over het doek, zijn hand in zijn haar en zijn wenkbrauwen gefronst. Hij mijmert op gedempte toon over de rol van schilderen in zijn leven. “Het werkt bevrijdend”, zegt hij.

“Vrij van de toekomst, vrij van het verleden, vrij van spijt, vrij van zorgen”.

Schilderen

Carrey begon zes jaar geleden met schilderen om met zijn liefdesverdriet om te gaan. “Op een sombere winterdag in New York keek ik om me heen en het was zo deprimerend. Ik denk dat ik kleur nodig had.” Hij ging obsessief aan de slag en zijn huis stond al snel vol schilderijen. “Ze werden onderdeel van het meubilair, ik at ervan.”

Zijn schilderijen reflecteren zijn leven. Het duister in sommige schilderijen laat zien hoe hij zich soms voelt, de kleurrijke doeken laten zien wat hij zoekt. “Uiteindelijk draait het daar allemaal om,” zegt hij. “We willen onszelf laten zien en geaccepteerd worden”.