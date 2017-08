Internationale waardering voor ‘speels’ Oranje

De Nederlandse voetbalvrouwen schreven zondag historie door voor het eerst een internationale titel te pakken. In de zinderende EK-finale in Enschede won Oranje met 4-2 van Denemarken.

Het beste werd bewaard voor het laatst, schrijft The Guardian over de finale. “Het was de meest opwindende wedstrijd van Euro17 en een weergaloze reclame voor vrouwenvoetbal. Nederland kroonde zich verdiend en verrassend tot winnaar van het Europese Kampioenschap.”

“Nederland was de meest speelse ploeg van het toernooi en won de spectaculaire finale”, schrijft de Franse sportkrant l’Équipe. “Het team heeft in drie weken nooit zijn principes losgelaten”. Het 4-3-3 is volgens de krant geïnspireerd op Ajax en zorgde ervoor dat het Nederlandse publiek de vrouwenploeg al direct vanaf de eerste overwinning in de groepsfase tegen Denemarken (1-0) in de armen sloot.

De Deense speelster Nadia Nadim die Denemarken aan een voorsprong hielp erkent in Jyllands Posten dat Nederland het meeste recht had op de titel:

“We speelden een prima wedstrijd en we deden alles wat we konden, maar het was niet genoeg. De Nederlanders waren beter.”

Het Duitse Bild zag in het stadion in Enschede een spandoek hangen met de tekst “Wo seid ihr, Deutschland?”. De Duitse vrouwen pakten zes keer op rij de Europese titel en werden dit EK in de kwartfinale uitgeschakeld. Bild schrijft dat Nederland nu eindelijk lacht en benadrukt hoe curieus de 3-2 was: “Dit leek op slapstick van 20 jaar geleden.”

“Nederlandse vrouwen klaren de klus in amusante finale en winnen EK in eigen land”, kopt de Vlaamse krant De Standaard. “In een spectaculair eerste halfuur werd maar liefst vier keer gescoord, met een 2-2 ruststand tot gevolg. Na de pauze maakte het gastland het verschil in De Grolsch Veste in Enschede.”

Golden girls

De Nederlandse ochtendkranten kleuren oranje. GOLDEN GIRLS, schrijft De Telegraaf groot op de voorpagina en de krant citeert ook de woorden van Lieke Martens die werd uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi: “Gevochten als leeuwinnen”. Volgens de Telegraaf sleepten de Oranjevrouwen het Europees Kampioenschap met overtuiging in de wacht.

Ook De Volkskrant zag een wervelende finale die duidelijk boven de rest van het toernooi uitstak:

“Het leek alsof de jacht op doelpunten vrij spel was, alsof was afgesproken dat deze finale na een kwalitatief mager toernooi een reclamespot moest zijn.”

Het AD schrijft dat de Oranjevrouwen de titel als geen ander verdienden: