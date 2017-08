‘Ik wil het liefst 100.000 euro bruto per jaar verdienen’

IN

‘Ik heb altijd al graag en veel geschreven. Maar omdat mijn vader vond dat ik iets moest gaan studeren waar ik later geld mee zou kunnen verdienen, heb ik voor een studie rechten gekozen. Pas toen ik ruim drie jaar geleden als uitlaatklep een eigen blog begon, omdat mijn moeder een herseninfarct kreeg en nooit meer de oude zou worden, ontdekte ik weer hoe leuk ik het schrijven vind.

„Ik was ondertussen gedetacheerd geweest bij verschillende bedrijven in de financiële sector. Vorig jaar besloot ik om als tekstschrijver voor mezelf te beginnen. Door wat er met mijn moeder is gebeurd, ben ik meer over het leven gaan nadenken. Ik wilde daarom iets doen wat ik echt leuk vind.

„Het mooie van zelfstandig ondernemer zijn vind ik dat hoe harder ik werk, hoe meer ik verdien. Een goed salaris vind ik belangrijk, niet om een grote auto te kunnen kopen of een duur huis te kunnen betalen, maar wel omdat ik de vrijheid wil hebben om vijf keer per jaar op vakantie te kunnen gaan. Nu ben ik heel blij dat ik goed kan leven met wat ik verdien – ik besef dat er ook ondernemers zijn die niet eens kunnen rondkomen. Toch is het mijn streven om meer te gaan verdienen. Het liefst bouw ik mijn onderneming uit tot een bedrijf waarin ik een meer leidinggevende functie heb en een inkomen van rond de 100.000 euro bruto per jaar.”

UIT

‘We zijn tamelijk veel geld kwijt aan onze auto. Mijn vriend neemt hem doordeweeks vaak mee naar zijn werk, maar ook als ik naar een klant ga en er ligt een station naast, pak ik liever de auto. We gebruiken de auto ook als we op bezoek gaan bij mijn vader in Hoorn, of als we in het weekend naar Bloemendaal of Zandvoort gaan. Zelfs als ik in Amsterdam-Oost iets ga eten, pak ik de auto. Ik ben best lui. Voor het centrum gaat me dat weer een beetje ver, daar betaal je namelijk 4 of 5 euro per uur om te parkeren. Maar ook in Oost zet ik de auto altijd een straatje verder als het daar goedkoper is.

„Ik geef niet zoveel om tassen of kleding, maar aan boeken geef ik maandelijks wel zo’n 20 tot 30 euro uit. Geen romans, maar boeken over persoonlijke ontwikkeling of over marketing. Daar leer ik ook veel van voor mijn werk. Dure make-up heb ik wel, maar dat is meestal een uitgave die ik eens in de zoveel tijd doe. Ik heb geen tien soorten foundation staan.

„Verder geef ik niet veel geld uit, en de vaste lasten deel ik met mijn vriend. Alleen gezelligheid mag wat mij betreft wel wat kosten. Ik ga minimaal één keer per week uit eten, ga regelmatig naar een feestje en als we naar het strand gaan, kan ik zo de hele dag liggen bakken mét genoeg consumpties. Dan let ik niet op hoeveel het kost, ik vind het belangrijker om een leuke tijd te hebben.”

Gezamenlijke vaste lasten: woonlasten (1.573 euro), internet en televisie (70 euro), verzekeringen (225 euro), auto (277 euro), boodschappen (350 euro), twee katten (15 euro) Vaste lasten: mobiele telefoon (30 euro), sport (20 euro) Laatste grote aankoop: nieuwe bank plus stoel (1.600 euro) Sparen: 300 euro per maand