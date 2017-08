Oranje gehuldigd in Lepelenburg in Utrecht

Het Utrechtse park Lepelenburg, waar maandagavond de huldiging van het Nederlandse voetbalteam voor vrouwen plaatsvond, was al vroeg helemaal vol. Een gemeentewoordvoerder zegt dat niemand meer in het park toegelaten wordt. De locatie heeft ruimte voor 12.000 mensen.

Voor mensen die niet meer het park in konden waren grote schermen buiten het park geplaatst. Burgemeester Jan Van Zanen schatte dat er rondom het park nog zo’n 10.000 tot 12.000 mensen aanwezig waren, meldt ANP. Daarnaast kon op diverse locaties in de Domstad de huldiging op televisies gevolgd worden.

De speelsters van Oranje vertrokken om 19.00 uur vanaf de Zonstraat en kwamen later aan bij het park. NRC-redacteur Jorg Leijten was erbij op het moment dat de speelsters met bus bij de rondvaartboten arriveerden:

“Wat opviel was dat je superdicht bij speelsters kon komen. Ze waren heel benaderbaar. Bij de mannen is altijd veel meer beveiliging. De speelsters hadden zelfs de cup bij zich en gingen met kinderen op de foto. Het ging heel gemoedelijk. De vrouwen genoten van de aandacht. Er werd gedanst, gezongen en gelachen, ze hadden het vooral veel naar hun zin.”

Oranje-selectie heeft de Cup meegenomen! pic.twitter.com/L4DgSw9cmv — Jorg Leijten (@jorgleijten) August 7, 2017

Zo’n 50 tot 75 fans stonden bij de bus te wachten.

In het Lepelenburg namen de speelsters plaats op het podium. Het liveprogramma op het podium begon al om 17.00 uur. Nadat even na achten de voetbalsters samen met het publiek de Queen-klassieker We Are The Champions ten gehore brachten, liepen de feestelijkheden ten einde.

Volgens ANP stonden duizenden mensen langs de Utrechtse Singel om de speelsters toe te juichen. Burgemeester Van Zanen zei tegenover het persbureau trots te zijn:

“Het was een enorme operatie, maar prachtig voor Utrecht.”

Het Nederlandse voetbalteam voor vrouwen won zondagavond in Enschede het Europees Kampioenschap door Denemarken met 4-2 te verslaan. Op televisie keken 4,1 miljoen mensen naar de wedstrijd, in het stadion zaten nog eens 28.000 mensen.

Een aantal sfeerbeelden: