Beruchte Holocaustontkenner Ernst Zündel overleden

Afgelopen weekend is Ernst Zündel, een van de prominentste aanhangers van de omstreden Holocaustontkenbeweging, overleden op 78-jarige leeftijd. Volgens AP is hij bezweken aan een hartstilstand.

Zündel schreef mee aan boeken als The Hitler We Loved and Why (1977) en is meermaals veroordeeld voor zijn denkbeelden. Hij werd geboren in Duitsland in 1939 en verhuisde in 1958 in Canada waar hij uitgeverij Samisdat begon.

Samisdat groeide vanaf zijn oprichting in de jaren zeventig uit tot een van de grootste uitgevers van neonazipropaganda. Naast Holocaustontkenning begeleidde Zündel ook publicaties waarin betoogd werd dat vliegende schotels een uitvinding van de nazi’s waren.

In 2005 oordeelde een Canadese rechter dat Zündel vanwege zijn notoire denkbeelden een gevaar vormde voor de nationale én internationale veiligheid. Hij werd naar Duitsland gedeporteerd, waar hij in 2007 vijf jaar de gevangenis in moest wegens Holocaustontkenning. Drie jaar later kwam hij vrij.

Holocaustontkenning

Holocaustontkenners betwisten onder meer of de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarbij zes miljoen joden om het leven kwamen, ooit heeft plaatsgevonden, of dat de dodentallen sterk worden overdreven. Historici nemen deze claims niet serieus. In onder meer Frankrijk en Duitsland is het openlijk uiten van dit soort ideeën strafbaar.

In Nederland staat Holocaustontkenning niet expliciet in het strafboek. Omdat het onderwerp zo gevoelig ligt, kan de rechter wel aanhangers ervan wel veroordelen op basis van groepsbelediging.