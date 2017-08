Amsterdamse toestanden op Texel

Wie een recreatiewoning op Texel wil kopen, loopt het risico op Amsterdamse toestanden te stuiten. En dat betekent geregeld: meer betalen dan de vraagprijs.

„Veel vraag, weinig aanbod en dus gaat de prijs omhoog. Daarom komen hier ook geregeld inschrijvingen voor”, zegt makelaar Koen van der Slikke uit Den Burg. „Verkopers zien dat soms wel vijf mensen hun vraagprijs willen betalen: dan worden de mensen gevraagd om schriftelijk een bod te doen.”

Verklaringen voor deze populariteit zijn er genoeg. Het eiland is momenteel populair, een recreatiewoning wordt gezien als veilige belegging en veel nieuwbouw is er niet te verwachten. „De rendementen zijn misschien niet torenhoog, maar de investering is wel veilig: er is altijd voldoende vraag naar woningen en je kan er natuurlijk zelf ook gebruik van maken. Vroeger was een rendement van 4 procent misschien niet zo veel, maar met de huidige spaarrente is dat heel mooi resultaat”, zegt Van der Slikke.

De populariteit van de recreatiewoningen op Texel staat niet op zichzelf. Uit een maandag gepubliceerd rapport van makelaarsvereniging NVM blijkt dat het aantal verkochte recreatiewoningen vorig jaar met 20 procent is gestegen tot 3.750 woningen. En in 2015 was het aantal transacties, na enkele zwakke jaren, al bijna verdubbeld.

Inmiddels wordt gemiddeld 300.000 euro voor een vakantiewoning op een Waddeneiland betaald, zo constateert de NVM. „Vijf of tien jaar geleden hadden we altijd wel tien of twintig huizen in portefeuille. Nu is dat één of twee”, zegt Van der Slikke.

Lang niet overal overspannen

De kust doet het goed, maar niet overal in Nederland is de markt zo overspannen. Ter relativering: een op de acht vakantiehuizen die vorig jaar werd verkocht, stond langer dan drie jaar te koop. Gemiddeld daalde de verkooptijd in 2016 van 497 tot 480 dagen.

Makelaar Anja van Meerveld uit Voorthuizen contstateert bijvoorbeeld dat op de Veluwe aanbod en vraag in die regio in balans is. Zij heeft nu zo’n 110 recreatiewoningen in portefeuille. En volgens de NVM is het prijsniveau op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug relatief laag, mede door het overwegend oude aanbod. „Het aantal transacties is er weliswaar groot, maar de transactieprijzen zitten onder het gemiddelde en dalen sterk”, aldus een zegsman van de NVM.

Vakantiewoningen verouderen sowieso sneller omdat de verlangens van toeristen relatief snel veranderen. Wie als verhuurder niet snel genoeg moderniseert, trekt al snel geen toeristen, maar seizoensarbeiders of statushouders. „Een tweedeling” van de markt ligt in het verschiet. In totaal telt Nederland zo’n 130.000 vakantiewoningen, tegen zes miljoen ‘gewone’ koopwoningen.

Gemiddeld liggen de prijzen voor een vakantiehuis nog altijd lager dan vóór de recente financiële crisis. Vorig jaar was de gemiddelde prijs ruim 140.000 euro, vier procent meer dan in 2015. Voor dit jaar voorzien de makelaars een prijsstijging van 10 procent, ook al omdat in veel regio’s een restrictief bouwbeleid wordt gevoerd.

Veel nieuwbouw Noord-Holland

In het kustgebied van Noord-Holland werden vorig jaar de meeste nieuwe woningen (350) opgeleverd. In 2008, het topjaar in de vakantiemarkt, lag volgens de NVM de gemiddelde prijs nog op zo’n 170.000 euro. Voor een ‘gewoon’ huis ligt het gemiddelde nu op 250.000.

De lage spaarrente is een van de belangrijkste aanjagers van de belangstelling voor een vakantiewoning. En dat de eveneens lage hypotheekrente in dat geval niet aftrekbaar is, blijkt geen hindernis, is de ervaring de Texelse makelaar Van der Slikke. „In de praktijk zie ik dat negen van de tien mensen het bedrag zo aftikken, zonder hypotheek. Of hoogstens een financiering voor het laatste stukje.”