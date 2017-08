Zeker 50 doden bij etnisch geweld Congo

Meer dan vijftig mensen zijn vermoord tijdens gewelddadigheden tussen etnische bewegingen in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat laten drie hulpverleners in het gebied weten aan persbureau Reuters.

In de afgelopen maanden zijn niet eerder zoveel mensen omgekomen bij etnisch geweld.

Gevechten over toegang tot land

Een groep van Twa pygmeeën heeft vrijdag de Luba, van de etnische Bantu, aangevallen in de provincie Tanganyika. De pygmeeën die leven in het Grote Meren gebied in Centraal-Afrika vechten al decennia tegen de Luba over toegang tot land. De pygmeeën, ‘s werelds oudste nomadengroep, zijn verdreven uit de bossen en heeft weinig leefgebied meer over.

VN bang dat politieke crisis leidt tot meer geweld

Het is al lange tijd onrustig in grote delen van Congo. President Joseph Kabila weigert om op te stappen terwijl zijn mandaat al in december was afgelopen. Ook heeft hij verkiezingen uitgesteld tot volgend jaar. Met de oppositie was afgesproken om nog dit jaar verkiezingen te houden.

VN-waarnemers zijn bang dat de politieke crisis leidt tot steeds meer geweld. Vorige week publiceerde de VN een rapport over gewelddadigheden in de diamantrijke centrale regio Kasai. In de afgelopen drie maanden zijn daar 251 mensen vermoord. Ook kindsoldaten waren betrokken bij dit geweld.