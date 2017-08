‘Warenautoriteit in België wist al langer van besmette eieren’

Het schandaal met door fipronil besmette eieren is afgelopen weekend verder in omvang gegroeid. De Belgische voedsel- en warenautoriteit FVVA gaf zondag aan dat ze al sinds juni afwist van een mogelijke besmetting, ruim een maand voordat de zaak publiek werd. In de tussentijd zijn waarschijnlijk miljoenen eieren met de zeer lage dosering van het insecticide verkocht in Nederland, België en Duitsland. Een woordvoerder van de Belgische toezichthouder zei volgens de BBC en Duitse kranten dat destijds wel direct een onderzoek werd gestart, maar dat de informatie niet publiek gemaakt werd omdat het onderzoek onderdeel was van een fraudezaak. De woordvoerder gaf geen verdere details, en was zondag voor NRC niet bereikbaar.

De Duitse minister van Landbouw gaat de Belgische toezichthouder om opheldering vragen, zei hij in een persverklaring. Ook in Duitsland zijn naar schatting miljoenen besmette eieren uit Nederland verkocht. De Vlaamse oppositiepartijen Groen en Sp.a. hebben zondag een spoedzitting aangevraagd om te federale regering te bevragen over de manier waarop de eiercrisis door de Belgische autoriteiten is aangepakt.

De fipronilcrisis heeft na België, Nederland en Duitsland zaterdag ook Frankrijk bereikt: in de regio Pas-de-Calais werd fipronil in eieren ontdekt. Het Franse ministerie van Landbouw is een onderzoek gestart.

In Nederland zelf bleken dit weekend meer bedrijven besmet dan eerder werd aangenomen. Bij nog eens veertien pluimveehouderijen is een te hoge concentratie fipronil gevonden, zo meldde de NVWA zaterdag. Ook de eieren van die producenten zijn inmiddels uit de winkels gehaald.

De nieuwe besmettingen werden aangetroffen bij bedrijven die wel klant waren van schoonmaakbedrijf ChickFriend, maar die niet in de administratie van het bestrijdingsbedrijf voorkwamen. Een woordvoerder van de NVWA wilde zondag niet uitsluiten dat er nog meer bedrijven bij komen. „Al zijn er op dit moment geen concrete vermoedens.”

Boekhouding onvolledig

Eerder deed de NVWA al onderzoek onder de 181 bedrijven die voorkwamen in de boeken van Chickfriend, dat de pluimveehouders een antiluizenmiddel met fipronil leverde. Bij 138 van die bedrijven werd een te hoge concentratie van de stof aangetroffen. Doordat de boekhouding van Chickfriend onvolledig blijkt kan de toezichthouder niet garanderen dat de zaak nu is afgerond.

Fipronil is een bestrijdingsmiddel dat via de kippen in eieren terecht is gekomen. De stof wordt als „matig toxisch” beschouwd door de Wereldgezondheidsorganisatie. De stof kan misselijkheid of duizeligheid veroorzaken, al zijn de doseringen in besmette eieren zeer laag.