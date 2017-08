Venezolaanse leger slaat opstand neer

Het leger van Venezuela heeft zondag een opstand neergeslagen in de Venezolaanse stad Valencia. Volgens regeringsbronnen viel een aantal burgers gekleed in militaire uniform in de nacht van zaterdag op zondag een basis aan in de buurt van de stad, meldt AFP. Een van de aanvallers kwam om het leven, een raakte zwaargewond.

Overheidsofficials zeggen dat de rebellen, die ze omschrijven als “terroristen”, probeerden wapens te stelen van het militaire terrein. Zeven van hen zijn gearresteerd. Sommigen wisten wapens te stelen en te ontkomen. Naar hen wordt druk gezocht.

De opstand werd aangekondigd in een video die afgelopen nacht verspreid werd. Daarin is een groep van vijftien in militair uniform geklede mannen te zien, van wie sommigen zwaarbewapend, die “de onmiddellijke instelling van een transitieregering” eist. Of het inderdaad burgers in militair uniform zijn zoals de Venezolaanse regering beweert of daadwerkelijk militairen, is niet bekend.

‘Geen staatsgreep’

“Dit is geen staatsgreep”, zegt de ogenschijnlijke leider van de opstandelingen in de video. Volgens Reuters gaat het om Juan Carlos Caguaripano, een oud-kapitein van de Nationale Garde van het land.

“Dit is een burgerlijke en militaire actie om de constitutionele orde in ere te herstellen. Maar meer dan dat, is het een poging om het land te redden van totale vernietiging.”

De video waarin de rebellen hun opstand aankondigen:

¡Ruido en los estamentos! Grupo de militares de la Brigada 41 blindada de #Naguanagua se alza contra el régimen de Nicolás Maduro #6agosto pic.twitter.com/QqjS4X6JsG — El Pulso.com (@ElpulsoVzla) August 6, 2017

De opstand komt daags nadat in Venezuela de omstreden grondwetgevende vergadering in functie trad. De 545 leden van dit nieuwe assemblee, officieel de Asamblea Nacional Constituyente, werden vorige week gekozen door de Venezolaanse bevolking. Het heeft de macht de grondwet te herschrijven.

Internationaal is er veel kritiek op dit nieuwe overheidsorgaan. Onder meer Brazilië, Mexico, Colombia Panama veroordelen de vergadering. De VS hebben sancties tegen Venezuela ingesteld. De assemblee wordt beschouwd als een poging van de autocratische president Nicolás Maduro om meer grip te krijgen op het land. De oppositie boycot de vergadering en bestaat uitsluitend uit aanhangers van Maduro.

‘Opstand opmerkelijk’

Als het geen burgers in militair uniform waren, zoals de regering beweert, maar daadwerkelijk militairen, dan is dat “opmerkelijk”, zegt Nina Jurna, Zuid-Amerika-correspondent van NRC. “Het leger staat achter Maduro. Hij betaalt zijn hoofdcommandanten goed.” Valencia is de derde stad van Venezuela. Er wonen rond de 885.000 mensen.

Venezuela verkeert sinds enkele jaren in een staat van economische en politieke crisis. Sinds de olieprijs in 2014 instortte, kwam ook de economie van het Zuid-Amerikaanse land - dat sterk leunt op de winning en export van de grondstof - in verval.

Economisch wanbeleid heeft de crisis verdiept, waardoor de inflatie enorm is opgelopen. Er is een ernstig tekort aan voedsel, medicijnen en andere basisbehoeften. Bij demonstraties tegen de regering zijn de afgelopen maanden meer dan honderd doden gevallen.

Ontslag procureur-generaal

Op de tweede dag dat de grondwetgevende raad in functie was, zaterdag, heeft het orgaan procureur-generaal Luis Ortega Díaz ontslagen. Zij staat bekend als een van de felste critici van de Venezolaanse regering. Het Hooggerechtshof wil haar vervolgen wegens “misstappen”. Ze mag het land niet uit en haar bankrekeningen zijn bevroren.

De ligging van Valencia, waar de opstand zaterdag op zondag plaatsvond:



Correctie (6 augustus 2017): dit bericht is aangevuld met een reactie van de Venezolaanse regering, die zegt dat het niet een militaire opstand was, maar burgers gekleed in militair uniform.