Tientallen burgers gedood in Noord-Afghanistan

Bij een aanval op een dorp in het noorden van Afghanistan hebben militanten in de nacht van zaterdag op zondag tientallen mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Ook zijn zeven leden van de Afghaanse veilheidsdiensten om het leven gekomen, alsmede enkele van de aanvallers, meldt Reuters.

Wie de militanten precies zijn, of tot welke groep ze behoren, is niet duidelijk. Volgens een woordvoerder van de lokale gouverneur waren het strijders van Islamitische Staat en de Talibaan die samen de aanval uitvoerden, maar de Talibaan zelf ontkende erbij betrokken te zijn. Of IS wel meedeed, is onbevestigd.

De aanvallers bestormden een veiligheidspost in het Sayyad-district, dat niet ver van de grens met Turkmenistan ligt. Ze staken dertig huizen in brand. De Afghaanse veiligheidsdiensten trokken zich terug uit het gebied nadat duidelijk werd dat ze geen steun zouden krijgen van de luchtmacht, schrijft AP.

Bloedig jaar in Afghanistan

In Afghanistan zijn dit jaar de gevechten tussen opstandelingen en veiligheidsdiensten talrijker geworden. In de eerste zes maanden werden 1.662 burgers gedood en 3.581 werden verwond, meldt Reuters op basis van de Verenigde Naties.

Eind juli namen Talibaansstrijders twee hoofdkwartieren van de Afghaanse politie in de centrale provincie Ghor in. Kort erna veroverde de terreurbeweging een post van het Afghaanse leger in bij de stad Kandahar. Bij beide aanvallen kwamen tientallen mensen om het leven.

De Talibaan-aanvallen vormen onderdeel van een groot zomeroffensief. In de provincies Helmand en Kunduz werden ook al aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse instituut SIGAR, dat de situatie in het land volgt, zegt dat nu nog maar 60 procent van Afghanistan onder regeringscontrole valt, waar dat begin dit jaar nog 71 procent was.