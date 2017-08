Niet geld maar de eer telt voor de beste voetbalsters van Europa

Er valt met Minke Booij geen gesprek over voetbal te voeren of het gaat vroeg of laat over hockey. Ze verontschuldigt zich daar meestal meteen voor, omdat ze niet telkens haar eigen sportverleden erbij wil halen. Maar als manager vrouwenvoetbal bij de KNVB komen haar ervaringen nu eenmaal goed van pas om het vrouwenvoetbal te duiden.

Zo ook nu, na de het behalen van de EK-titel dankzij de 4-2 zege op Denemarken. Want vraag Booij of dit succes afstraalt op de publieke belangstelling voor de eredivisie vrouwen en dit is wat ze zegt: „Toen wij goud wonnen op de Olympische Spelen van Beijing keken er miljoenen mensen naar de tv, maar een paar weken later speelden we weer voor veertig man bij Push uit. Daar kun je van opkijken, maar dat is de realiteit bij vrijwel elke sport in Nederland. Er is maar één sport waar dat anders ligt en dat is mannenvoetbal.”

De sensationele zege in de uitverkochte Grolsch Veste in Enschede zal niet leiden tot een uitpuilend sportpark als SC Heerenveen en VV Alkmaar op vrijdag 1 september de eredivisie openen. Dat zou een illusie zijn, valse hoop. Net als het idee dat de internationals stinkend rijk kunnen worden dankzij hun voetbalprestaties. Dat is in Nederland voor bijna geen enkele topsporter weggelegd, op (mannelijke) voetballers en de beste wielrenners na. De werkelijke rijkdom schuilt in het idee dat de speelsters de beste van Europa zijn en dat misschien nog wel jaren kunnen blijven. De ultieme vorm van eer en erkenning.

Vooral omdat dit geen incidenteel succes is geweest. Zoals de Portugese mannen misschien wel wat fortuin nodig hadden om Euro 2016 te winnen, speelde de factor geluk nauwelijks een rol bij de eerste toernooiwinst ooit van het Nederlandse vrouwenteam. Deze prestatie komt voort uit de tomeloze arbeid die is verricht in alle geledingen van het vrouwenvoetbal in Nederland.

Denk aan oud-bondscoach Vera Pauw die in het voorgaande decennium bleef schoppen tegen de schenen van al die mensen die niet geloofden in haar missie. Aan de pioniers bij FC Twente die een professionele vrouwentak oprichtten waaruit vele succesvolle internationals voortkwamen. Aan de initiators van het CTO Talent Team die meisjes van vijftien en zestien jaar uit hun veilige omgeving haalden om ze op te leiden tot voetbalprof.

Zij legden gezamenlijk een fundament aan dat niet meer kapot te krijgen is. De basis staat. Na de oprichting van het CTO Talent Team in Amsterdam verscheen er eenzelfde instituut in Eindhoven en de bedoeling is dat er meer academies verschijnen waar talenten van amateurclubs een fulltime trainingsprogramma kunnen volgen. In Alkmaar trainen talentvolle meiden om half negen ’s ochtends, voordat zij zich om tien uur melden op hun speciale topsport-talentschool Willem Blaeu. Eens was zo’n topsportritme alleen voor jongens weggelegd.

Martens is symbool van progressie

De effecten zijn al zichtbaar. Niet alleen zondag in Enschede, maar ook bij de speelsters van Oranje onder 17 en onder 19, die zich het afgelopen seizoen voor het eerst voor een EK plaatsten. Een belangrijke stap voor de KNVB. De bond verwelkomt elk jaar meer voetballende meisjes en telt inmiddels 153.000 vrouwelijke leden. Behalve in Duitsland en Engeland voetballen nergens zoveel vrouwen.

Lieke Martens, die zondag de 2-1 maakte, is het ultieme voorbeeld van zo’n opgeleid talent. Ze verliet Limburg op vijftienjarige leeftijd, begon volop te trainen en werd de ster van dit EK. Haar spel symboliseert de progressie van Nederland in het geheel. En de kweekvijver van talent wordt alleen maar groter.

De speelsters van het Nederlands vrouwenelftal juichen na het winnen van de finale tussen Nederland en Denemarken van het EK voetbal voor vrouwen in het FC Twente Stadion. Foto Bas Czerwinski/ANP

Minder zichtbaar effect, maar even belangrijk is de toegenomen toewijding op het bondsbureau. Toen Minke Booij in 2015 aantrad als manager vrouwenvoetbal schrok ze nog van het aantal medewerkers dat zich voor het vrouwenvoetbal inzette. Zo’n tien van de vijfhonderd, schatte ze. Bizar weinig, vond Booij, voor wat toen al de snelst groeiende sport in Nederland was. „Nu zet iedereen zijn schouders eronder. Collega’s vragen continu of ze nog iets voor de Leeuwinnen kunnen betekenen.”

Sponsors stonden dit EK niet in de rij. Sportketen Intersport was het enige bedrijf dat de Oranje Leeuwinnen sponsorde zonder tegelijk te investeren in de mannentak. Koudwatervrees, noemde de KNVB de weifelende houding van andere bedrijven. Mocht Nederland zich plaatsen voor het WK 2019, dan zullen bedrijven nauwelijks nog twijfelen om zich te binden aan het vrouwenvoetbal in Nederland.

De vrouwen die zondag uitzinnig van vreugde over het gras paradeerden, hebben bewezen dat ieder Nederlands meisje dat gaat voetballen haar droom kan waarmaken. Ze hebben sponsordeals bij Nike gesloten, gaan volgens hun zaakwaarnemers figureren in commercials en tekenden inmiddels contracten bij topclubs als FC Barcelona en Arsenal. Dat straalt af op het vrouwenvoetbal en bewijst dat investeringen in de sport rendement opleveren. Misschien wel nooit in keiharde euro’s, maar wel in de vorm van sportief geluk. Misschien is dat wel waardevoller.