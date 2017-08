Rust in Enschede: Nederland - Denemarken gelijk (2-2) En het is rust in Enschede. We hebben een prachtige eerste helft gezien waarin het zelden saai was en de goals evenwichtig over beide teams werden verdeeld (2-2). Openden de Denen spectaculair met een doelpunt uit een strafschop in de zesde minuut, na tien minuten zette spits Miedema Nederland weer op 1-1 met een intikker na goed werk van Van der Sanden. Nederland werd onder aanvoering van de rechtsbuiten gaandeweg sterker. Dat kwam na 28 minuten opnieuw tot uiting toen Martens zich knap vrij speelde en de Deense keepster Pedersen verraste. Opnieuw kon de leidende partij echter niet lang van de voorsprong genieten. Pernille Harder kwam na 30 minuten vanaf rechts naar binnen en schoot knap raak: 2-2

Geel voor Nadim De Zwitserse scheidsrechter is niet gediend van aanmerkingen op de leiding. Staubli geeft de Deense spits Nadim geel na geklaag.

Denemarken nu wat sterker dan Oranje, geel voor Dekker (2-2) Oef, daar is Nadim weer. De Deense spits duikt op voor het Nederlandse doel maar kan de voorzet vanaf de rechterkant niet binnenwerken. Ze staat overigens ook buitenspel dus een eventueel doelpunt had niet geteld. Het zegt wel een hoop over het spelbeeld in de eerste 40 minuten. Was Nederland aanvankelijk de sterkere, nu komen de Denen weer terug. Dekker krijgt bovendien geel na aanmerkingen op de leiding. De Deense Harder schiet een vrije trap op zo'n 25 meter van het doel echter over.

En daar zijn de Denen weer: 2-2 Het spektakel gaat vrolijk verder. Lijkt Nederland het overwicht uit te buiten met een 2-1 voorsprong, zijn daar de Denen weer. Alsof ze het zo hebben afgesproken. De Deense nummer 10 Pernille Harder schiet binnen loopt weg van de Nederlandse verdedigster. Er is geen Deense in de buurt dus trekt Harder naar binnen. Haar schot in de korte hoek treft doel. Finale weer in evenwicht. (2-2)

Knap schot van Martens zet Nederland op voorsprong (2-1) Schreven we net nog dat Nederland de bovenhand heeft, nu is het Martens die het overwicht omzet in een doelpunt. Ze trekt draait om haar as en dribbelt op de rand van het strafschopgebied naar binnen. Met een geplaatst schot in de rechterhoek verslaat ze de Deense keepster Petersen. 2-1 voor de Oranje leeuwinnen! FabvdPoll Fabian van der Poll Geen ziedend schot, maar kennelijk zo goed geplaatst dat keepster Stina Lykke Petersen zich erdoor laat verrassen. Weer Martens dus. EK-ster 6 augustus 2017 @ 15:29 Volgen GOOOAAALLL!!! What a final this is 🙌 Netherlands take the lead with an absolute missile from Martens 🚀#WEURO2017 #NEDDEN pic.twitter.com/ghzfFlG9nC — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 6 augustus 2017

Nederland wordt sterker De eerste 25 minuten van de wedstrijd zijn gespeeld en na het spectaculaire begin met twee doelpunten in de eerste tien minuten heeft Nederland nu de overhand in de wedstrijd. Vooral Van de Sanden komt er aan de rechterkant regelmatig gevaarlijk uit. Back Cecilie Sandvej ziet vooralsnog vooral de achterkant van de Nederlandse, als ze de aanvalster weer eens voorbij ziet schieten.

Gele kaart voor Groenen De eerste gele kaart van de wedstrijd valt aan Nederlandse zijde. De prent is voor Jackie Groenen die ter hoogte van de middellijn de Deense Veje neerhaalt.

Schot Martens gekeerd door Deense keepster Bijna is daar de 2-1 voor Nederland. Een vrijwel identieke situatie als bij de 1-1. Van de Sanden komt op aan de rechterkant en geeft voor. Dit keer is het niet Miedema maar Lieke Martens die schiet. Haar voorzet wordt ternauwernood gekeerd door de Deense keepster.

Nederland maakt meteen gelijk: 1-1 En meteen herstelt Nederland de schade! In de zesde minuut stoomt Shanice van de Sanden aan de rechterkant op. Haar lage voorzet wordt door spits Vivian Miedema binnen getikt. Ze maakt haar derde van het toernooi! FabvdPoll Fabian van der Poll Is de Deense Back Cecilie Sandvej soms traag of is Van de Sanden zo snel? Waanzin. Knappe voorzet, prima afgemaakt door Miedema. 6 augustus 2017 @ 15:12 Volgen Vivianne Miedema Scores Goal to level game at 1-1. Video: Eurosport, UEFA Women's EURO Final 2017 #WEURO2017 #womensfootball #NEDDEN pic.twitter.com/hvTkL3j7Am — WomensSoccerUnited (@WSUasa) 6 augustus 2017

Denemarken op voorsprong na vroege penalty (1-0) Oei een slecht begin voor Nederland. Verdedigster Van Es haalt Troelsgaard onderuit in de zestien. Penalty voor Denemarken. Spits Nadim schiet de toegekende strafschop feilloos binnen. 1-0 voor Denemarken. Nadia Nadim Scores Penalty to put Denmark 1 up. Video: Eurosport, UEFA Women's EURO Final 2017 #WEURO2017 #womensfootball #NEDDEN pic.twitter.com/hdMtACQktV — WomensSoccerUnited (@WSUasa) 6 augustus 2017