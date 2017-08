KMG: oorzaak ongeluk kermisattractie VS corrosie

Corrosie is de oorzaak van het ongeluk met de kermisattractie in de Verenigde Staten waarbij vorige maand een persoon om het leven kwam. KMG, de Nederlandse fabrikant van de attractie, maakte dat zondag bekend.

Bij het voorval liet een bank los, waardoor meerdere mensen door de lucht geslingerd werden. Zeven personen raakten gewond. Via sociale media verspreidde KMG zondagavond een verklaring. Het ongeluk, zo schrijft directeur Albert Kroon op Facebook, is veroorzaakt door “excessieve corrosie aan de binnenkant van de steunbalk van de gondel. Dit leidde uiteindelijk tot het catastrofale mankement, terwijl de attractie in bedrijf was.”

Na het incident werd de Ohio State Fair, waar het ongeluk plaatsvond, stilgelegd. De soortgelijke attractie van KMG op de Tilburgse kermis was in de nasleep van het ongeluk ook even niet toegankelijk voor bezoekers. Er zijn wereldwijd meer dan honderdvijftig attracties van KMG in gebruik.