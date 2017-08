Israël wil Al Jazeera in de ban doen

Israël heeft zondag aangekondigd dat het alle persaccreditaties voor televisiezender Al Jazeera-journalisten in het land wil gaan intrekken. Daarnaast is de regering van premier Benjamin Netanyahu van plan het kantoor van het mediabedrijf in Jeruzalem te sluiten, zo heeft minister van Communicatie Ayoob Kara zondag laten weten. Het besluit is een diplomatiek statement jegens Qatar, de bakermat van de zender.

Ook heeft Israël kabelexploitanten opgeroepen om de doorgifte te staken van de uitzendingen van Al Jazeera die vanuit andere landen komen. Het betreft volgens Kara maatregelen die noodzakelijk zijn omdat via het kanaal militante groeperingen mensen “aanzetten tot het gebruik van geweld”.

Volgens Al Jazeera zelf probeert premier Netanyahu al langere tijd om het mediabedrijf in de ban te doen. Zo zou hij de berichtgeving over de spanningen rond de toegang tot de Tempelberg en de daarop gelegen Al-Aqsa-moskee als “anti-Israël” hebben gekwalificeerd.

Jordanië en Saoedie-Arabië sloten onlangs al kantoren van Al Jazeera in hun land. Dat besluit was onderdeel van een reeks diplomatieke maatregelen tegen het regime in Qatar, dat wordt beticht van steun aan terroristische organisaties. De doorgifte van het kanaal is ook geblokkeerd in Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein. De landen eisen een algehele sluiting van Al Jazeera, dat haar thuisbasis heeft in Qatar.

Al Jazeera

Al Jazeera is het belangrijkste televisiekanaal in het Midden-Oosten. Het bedrijf werd in 1996 opgericht en heeft zo’n drieduizend medewerkers, verspreid over redacties in ruim zeventig landen. Dagelijks kijken nog altijd miljoenen mensen, voornamelijk in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, naar de zender.