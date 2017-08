Terreuronderzoek na arrestatie man bij Eiffeltoren

De Franse openbaar aanklager is zondag een terreuronderzoek gestart naar de man die zaterdagnacht opgepakt werd bij de Eiffeltoren omdat hij een mes bij zich droeg. Volgens AFP was de terreurverdachte van plan een soldaat aan te vallen.

Toen de man rond half tien ‘s avonds bij de veiligheidscontroles van het beroemde monument aankwam, trok hij een mes en schreeuwde hij “Allahoe akbar”, wat God is groot betekent. De aanwezige militairen bevolen hem zijn wapen op de grond neer te leggen. Hij gehoorzaamde en werd onmiddellijk gearresteerd.

Aangemoedigd door IS

Volgens AFP gaat het om een in de voormalig Franse kolonie Mauritanië geboren 18-jarige man met een Frans paspoort. In eerste instantie startten de autoriteiten een regulier crimineel onderzoek. De man leek ernstig verward en zat eerder zes maanden in een psychiatrische inrichting.

Na uitspraken van de verdachte tijdens het verhoor, werd de man officieel een terreurverdachte, schrijft Reuters. Hij zou gezegd hebben dat hij in contact stond met een lid van terreurgroep Islamitische Staat. Die moedigde hem aan de daad te begaan.

Frankrijk is de afgelopen jaren meermaals het doelwit geweest van terroristische aanslagen. Sinds 2015 zijn daarbij zeker 239 mensen om het leven genomen. Bij recente aanvallen waren vaak militairen of ander Frans veiligheidspersoneel het doelwit.