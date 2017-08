‘Britten bereid om 40 miljard te betalen voor Brexit’

Het Verenigd Koninkrijk is bereid om 40 miljard euro (36 miljard pond) te betalen als compensatie voor het vertrek uit de Europese Unie (EU). Dat meldt de Britse krant The Sunday Telegraph op basis van drie regeringsbronnen.

Volgens regeringsvertegenwoordigers is dit aanbod nodig voor een doorstart in de onderhandelingen over de Brexit.

Brussel wil minstens 60 miljard euro

De regering van premier Theresay May wil dit bedrag alleen betalen als er ook een akkoord is over een handelsovereenkomst met de EU. Brussel wil minstens 60 miljard euro voor achterstallige betalingen en als compensatie voor al gemaakte Europese afspraken. Een hoge regeringsvertegenwoordiger laat aan The Sunday Telegraph weten:

“We weten dat het standpunt [van de EU] 60 miljard euro is, maar het maximale bedrag is 50 miljard euro. Onze inzet ligt dichtbij 30 miljard terwijl we willen onderhandelen over 40 miljard euro, ook al zijn politici en burgers misschien nog niet zo ver”.

Een andere regeringsbron zegt dat de grens tot waar de Britten willen gaan ligt tussen de “30 en 40 miljard euro”.

Wanneer de onderhandelingen over de Brexit geheel vastlopen dan wordt de Wereldhandelsorganistie (WTO) verantwoordelijk voor de handelsovereenkomsten. Dat zorgt ervoor dat het Verenigd Koninkrijk en de EU elkaar importtarieven kunnen opleggen. Het is nog onduidelijk hoeveel geld dit de Britten zou kunnen kosten.