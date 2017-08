Bosz in zijn attractiepark van aanvalslust

Een deinende mensenmassa in geel, schouder aan schouder, hoopvol wachtend op wat komen gaat dit seizoen. Anderhalf uur voor de aftrap van de Duitse Super Cup-wedstrijd zaterdagavond tussen bekerwinnaar Borussia Dortmund en landskampioen Bayern München staat de Südtribune in Signal Iduna Park al volgepakt. Ja, wie de ‘Gelbe Wand’ vermaakt, houdt het lang vol in Dortmund. Geef de mensen pressievoetbal zoals onder Jürgen Klopp eerder dit decennium en de 25.000 brullen hun kelen schor voor je.

Peter Bosz (54) uit Apeldoorn is de trainer die ze dat nu geven moet. De norm van de 25.000 op de kolossale staantribune en de 81.360 in totaal in het voormalig Westfalenstadion is duidelijk: naar vóren. Zo hoort het bij Borussia, attractiepark van de aanvalslust. Bosz past hier naadloos, de roem is hem vooruitgesneld. Van Apeldoorn tot Almelo en van Arnhem tot Amsterdam bracht hij wat hij beloofde: agressief, attractief en aanvallend voetbal.

Theorie is grauw

Maar goed. ‘Alle theorie is grauw, de essentie ligt op het veld’, luidt de lijfspreuk van Dortmund-clubicoon Adi Preissler, die overal op de wanden geschreven staat om en rond het stadion. De eerste twintig minuten is Borussia Dortmund een wervelwind op de speelhelft van Bayern. De 1-0 van Christian Pulisic, die alleen op goal af kon na een kolossale fout van Javi Martínez, is loon naar agressief afjagen. Maar even zo ‘Bosziaans’ gaat het achterin mis als de buitenspelval net niet op tijd dichtvalt en Joshua Kimmich over de linkerflank van Dortmund vrij aangespeeld wordt. Robert Lewandowski kan uit zijn assist makkelijk scoren.

Het is energiek, intens, pulserend balbezit. Herovering op herovering. Keihard inspelen, vaak dwars door het midden. Niet één keer zie je de bal van het centrum naar de back gaan en dan via een vastgelopen vleugelaanvaller weer terug in een U-beweging naar de andere flank - dat typisch Nederlandse balbezit-balbezit. Kern van Bosz’ opvatting is hoogwaardig balbezit. Aan de bal komen als en waar de tegenstander zich nog niet heeft kunnen groeperen.

Het blijkt niet vol te houden voor een gehavend Borrusia Dortmund tegen een even gehavend Bayern München. De intensiteit loopt weg na rust, bij beide ploegen. 2-2 wordt het, Bayern wint na strafschoppen.

Sneakers

Gestoken in een pak zonder stropdas en een paar sneakers heeft Bosz zich alvast gedistantieerd van de sjofel geklede trainingspak-trainer Thomas Tuchel. Het waren niet de resultaten – bekerwinnaar, kwartfinale Champioins League en derde in de competitie – die zijn voorganger eind mei zijn baan kostten, wel het gebrek aan voeling met de spelersgroep. „Wat me nu opvalt is dat spelers in aardige bewoordingen spreken over Bosz”, zegt Thomas Hitzlsperger, voormalig Duits international en commentator voor een aantal Engelstalige uitzenders. „Tuchel is een uitstekende trainer, maar ook een drammer. Spelers konde daar op een gegeven moment moeilijk nog mee omgaan.”

Na Tuchels ontslag ging het ineens snel: de radicale aanvalstrainer Bosz, die met jeugdig elan de Europa League-finale bereikte met Ajax, kwam op een holletje naar de Duitse topclub na een opgeklopte ruzie over de invulling van de trainersstaf in Amsterdam. Hij bestijgt de rangen in ontzagwekkend tempo, diende vier werkgevers in twee jaar. Steeds beter wordt het spelersmateriaal. steeds stouter zijn dromen, steeds vlekkelozer de uitvoering - hoopt hij. Vier jaar geleden nog moest hij de strijd aan met Vitesse-stopper Guram Kashia over een hogere verdedigingslijn. Nu heeft hij bij Dortmund de beschikking over Marc Bartra, die doorbrak onder Pep Guardiola bij Barcelona en niet warm of koud wordt van een meter of veertig ruimte in de rug.

Kunde

Bosz is beland in het trainerswalhalla van de Bundesliga, een proeftuin voor spelvormen van op het allerhoogste niveau. Innovatieve trainers zonder imposante spelerscarrière krijgen de kans. De tastbaarheid van titels ontbreekt bij Bosz, maar dat maakte de clubleiding niet uit. „Thomas Tuchel en Jürgen Klopp hadden ook nog geen titels gewonnen toen ze hier begonnen”, zegt Hitzlsperger.

Schrijnend is het contrast in de persmap van deze Super Cup. Bij Bayern-coach Carlo Ancelotti staat onder ‘Titel’ een opsomming van twintig hoofdprijzen waaronder drie keer de Champions League. Bij de cv van Bosz is het tussenkopje maar weggelaten voor het gemak; het Nederlands amateurkampioenschap met AGOVV en de eerstedivisietitel met Heracles Almelo kunnen niet voor ‘Titel’ doorgaan. Als Ancelotti na afloop gefeliciteerd wordt met zijn twintigste titel in zijn imposante loopbaan corrigeert hij de journalist met valse bescheidenheid. „Volgens mij zij het er 21, maar dat weet ik niet zeker.” Bosz: „Oh dat weet je heus wel.”

De aanvallende intenties zijn geborgd met Bosz, dat hebben supporters bevestigd gekregen in deze Super Cup. Over twee weken begint de Bundesliga, van een Umbruchsaison – een transitiejaar – kan bij Dortmund geen sprake zijn, had technisch directeur Michael Zorc al gezegd. Bosz’ uitdrukking verraadt grote ergernis over de manier waarop de eerste prijs op het hoogste niveau hem ontglipt is. Drie keer geeft Dortmund een voorsprong weg: de 1-0 dus, de 2-1 van Pierre Emerick Aubameyang en ook in de penalty’s. „Dan kan je niet tevreden zijn”, zegt Bosz.