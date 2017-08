VN Veiligheidsraad legt Noord-Korea nieuwe sancties op

De leden van de VN Veiligheidsraad zijn het zaterdagavond eens geworden over nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Unaniem werd ingestemd met een exportverbod op onder meer kool, ijzer, lood en vis en schaaldieren, meldt Reuters. De sancties worden opgelegd vanwege de twee testen die het land in juli uitvoerde met langeafstandsraketten.

Naast het uitvoeren van goederen geldt de ban ook voor de export van personeel: andere landen mogen niet nog meer Noord-Koreaanse arbeidskrachten aan het werk zetten. Ook is het nu verboden om een samenwerkingsverband aan te gaan met het totalitaire regime, of om extra geld in bestaande samenwerkingsverbanden te steken.

Het is niet meer de vraag of Noord-Korea met raketten de VS kan bereiken. Ze kunnen het. Wat moeten andere landen nu?

Daarnaast plaatste de VN Veiligheidsraad negen personen en vier verschillende Noord-Koreaanse organisaties op de zwarte lijst. Een van de getroffen instanties is de voornaamste handelaar in vreemde valuta, schrijft Reuters. Wie op zo’n lijst staat heeft een wereldwijd reisverbod en kan niet bij zijn eigendommen in andere landen.

Eenderde van de export

De nieuwe sancties nemen een flinke hap uit de toch al niet zo omvangrijke export van het land. Volgens Reuters gaat het land ongeveer een miljard dollar (850 miljoen euro) mislopen, wat neerkomt op eenderde van de totale export. Het is voor de zesde keer dat de VN Veiligheidsraad Noord-Korea sancties oplegt vanwege het raketprogramma.