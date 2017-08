Vakantiedrukte barst los op Europese wegen

Nederlandse vakantiegangers krijgen zaterdag op veel Europese wegen te maken met lange files. De drukte op de tweede ‘Zwarte Zaterdag’ van deze zomer kwam vergeleken met vorige week later op gang, zo blijkt uit de informatie van de Verkeersinformatiedienst (VID) en de ANWB.

In Frankrijk staan op de Autoroute du Soleil bij Lyon en Valance lange files richting het zuiden. In totaal gaat het om 55 kilometer file vanaf de A6 naar de A7 richting Valence. Dit levert automobilisten zeker twee uur vertraging op. Ook tussen Montpellier en Spanje is het in beide richtingen erg druk. Op de A10 richting Bordeaux moeten vakantiegangers rekening houden met vijf uur extra reistijd.

Ook drukte in Duitsland, Italië en Zwitserland

Niet alleen in Frankrijk is het druk op de weg: ook in Duitsland, Italië en Zwitserland staan lange files. In Duitsland wordt automobilisten aangeraden de A3 bij Leverkusen richting Keulen te mijden. In verband met wegwerkzaamheden en een motorongeluk is slechts één rijstrook geopend. Hierdoor staat een file van 12 kilometer. Op de A8 richting Salzburg is er, net als op de B179 via de Fernpas, meer dan een uur vertraging.

In Italië is het vooral druk op de weg naar het noorden bij het Gardameer. Omdat voor veel Italianen de vakantie dit weekend is begonnen, staan er ook lange files richting de Adriatische kust, zoals op de A14 van Milaan via Bologna naar Rimini. Ook zorgen vakantiegangers op weg naar huis op de A22 van Verona naar de Brennerpas voor lange files.

In Zwitserland is de wachttijd voor de Gotthardtunnel in beide richtingen opgelopen tot meer dan een uur, op de weg naar het noorden zelfs tot 2,5 uur. Volgens de ANWB zal de drukte op de Europese wegen rond 14.00 uur een hoogtepunt bereiken en daarna langzaam afnemen.