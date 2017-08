Sprintwonder Bolt kan het niet nog een keer

Usain Bolt sluit zijn loopbaan niet af als wereldkampioen op de 100 meter sprint. De Jamaicaan moest het in de finale van zaterdagavond afleggen tegen Justin Gatlin, die de kortste sprintafstand won in een tijd van 9,92 seconden. Bolt, die na dit toernooi afscheid neemt van de sport, eindigde als derde.

Na een gebruikelijke tragere start leek Bolt in de laatste meters heel even op weg naar een vierde gouden plak op de 100 meter. In zijn laatste passen kwam de wereldrecordhouder (9,58 seconden) net de kracht tekort om Gatlin achter zich te houden. Ook Christian Coleman, in de halve finales nog de snelste, eindigde nog voor Bolt.

Meteen na het passeren van de eindstreep ging Gatlin door de knieën voor Bolt, die met zijn vele wereldtitels en olympische medailles negen jaar lang alleenheerser op de sprint was. De 30-jarige sprinter zelf greep daarna de gelegenheid aan om het publiek in Londen uitgebreid te bedanken.

Nog één kans op een titel

Toch bestaat nog altijd de kans dat Bolt afscheid neemt van de sport met een wereldtitel. De Jamaicaan doet in Londen ook nog mee aan de 4×100 meter estafette, een onderdeel waarop hij al vier keer eerder wereldkampioen werd. Aangezien Bolt sinds de Olympische Spelen van Rio gestopt is met het lopen van de 200 meter was zaterdag wel de laatste keer dat hij individueel in actie kwam.

The show is over, de loopbaan van Bolt bijna voorbij. Welke erfenis laat hij achter?

Wat de uitkomst van die race ook wordt: Bolt heeft een erelijst die zijn gelijke niet kent. De Jamaicaan won acht olympische titels op drie verschillende toernooien. En met uitzondering van de 100 meter in 2011 won hij sinds 2009 op elk wereldkampioenschap álle sprintafstanden. Tot de nederlaag van zaterdagavond die reeks beëindigde.

