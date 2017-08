‘Toch nog besmette eieren in de winkel’

Waar eerder nog werd beweerd dat alle besmette eieren uit de schappen waren, blijkt dat nu toch niet het geval. Bij nog eens veertien pluimveehouderijen is een te hoge concentratie van de stof fipronil gevonden, zo meldde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zaterdag aan de NOS. Ook die eieren worden nu uit de winkel gehaald.

De nieuwe besmettingen werden aangetroffen bij bedrijven die wel klant waren van ChickFriend, maar die niet in de administratie van het bestrijdingsbedrijf voorkwamen. Ongeveer twintig van dat soort bedrijven hebben zich bij de NVWA gemeld, zo werd eerder op de dag al bekend. Veertien daarvan zijn nu door de toezichthouder gesloten vanwege besmetting.

Eerder deed de NVWA al onderzoek onder de 181 bedrijven die voorkwamen in de boeken van Chickfriend, dat de pluimveehouders een antiluizenmiddel met fipronil leverde. Bij 138 van die bedrijven werd een te hoge concentratie van de stof aangetroffen, zo maakte de waakhond donderdag bekend. Zij worden tijdelijk geblokkeerd.

Miljoenen eieren vernietigd

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) beweerde een dag later dat na een “grote operatie” alle besmette eieren uit de winkel waren. Volgens directeur René Roorda zijn in totaal miljoenen eieren uit de schappen gehaald. Hoeveel besmette eieren er sindsdien alsnog in de winkel hebben gelegen is onduidelijk. De NVWA was zaterdag niet bereikbaar voor vragen.

Doordat de boekhouding van Chickfriend onvolledig bleek kan de toezichthouder niet garanderen dat de zaak nu is afgerond, zo meldt inspecteur-generaal Rob van Lint aan de NOS. De Nederlandse Vakbond riep leden die ook antiluizenmiddel van Chickfriend afnamen maar nog niet zijn geblokkeerd vrijdag op zich bij de NVWA te melden.

Fipronil is een bestrijdingsmiddel dat bij pluimvee onder meer wordt gebruikt tegen insecten en mijten. De stof wordt als “matig toxisch” beschouwd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Wie de stof via voeding binnenkrijgt kan last krijgen van zweetaanvallen, misselijkheid of duizeligheid en buikpijn. Bij langdurige blootstelling kan de stof mogelijk de lever, schildklier en nieren aantasten.

Onderzocht wordt nog of meer bestrijdingsbedrijven fipronil gebruikten in hun insecticiden.