Een goede portrettekening is anders dan een foto, het heeft iets magisch. Om te oefenen, kun je beginnen met schetsjes van de koppen om je heen, in de tram, op een terras, tijdens een vergadering of op de tv. Laat je verrassen door de verschillende gelaatsuitdrukkingen, de hoeken waaronder je een gezicht kunt zien en de manier waarop de schaduwen vallen. En één model heb je altijd bij de hand: pak een spiegel en teken je eigen portret.

Volgende week: licht

