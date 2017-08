Rusteloze snelschakers

Wat doet een schaker op een rustdag tijdens een toernooi? Schaken natuurlijk. Op donderdag 30 juli was er een rustdag in het Open kampioenschap van Nederland in Dieren. Lucas van Foreest en Hing Ting Lai vertrokken uit Dieren naar Santpoort voor het Santpoortse Kroeglopertoernooi en Manuel Bosboom ging naar Amsterdam voor een blitztoernooi in café Laurierboom.

Voor de gezelligheid was het Kroeglopertoernooi in Santpoort een wedstrijd voor duo’s. Het duo Van Foreest - Lai was huizenhoog favoriet en won inderdaad met grote overmacht. In Amsterdam was het minder duidelijk. Bosboom is een gerenommeerd snelschaker met als grootste wapenfeit een overwinning op Garry Kasparov in een snelschaaktoernooi in Wijk aan Zee in 1999, maar de tegenstand bij de Laurierboom was niet mis. Onder de deelnemers waren de Engelse grootmeester Stuart Conquest en de sterkste grootmeester van Zwitserland Sebastian Bogner, die een dag eerder in de Laurierboom een rapidtoernooi had gewonnen.

In een boek over de schaakcafés in Wenen in de negentiende en twintigste eeuw las ik dat er omstreeks 1925 in Wenen veertig koffiehuizen waren waar dagelijks werd geschaakt. Het belangrijkste was Café Central, dat zich in een advertentie ‘het intellectuele ontmoetingspunt van Wenen en trefpunt van alle schaakwereldkampioenen’ noemde.

Een van de vaste klanten in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog schijnt Lev Davidovitsj Bronstein te zijn geweest, beter bekend onder zijn pseudoniem Trotski. Soms kwam zijn kameraad Lenin over uit Zürich om een partijtje mee te spelen. Om met Pascal te spreken, veel onheil zou voorkomen zijn als mensen bij hun schaakbord waren gebleven.

Al waren het onheilspellende tijden, het waren mooie tijden voor de schaakcafés. Maar in het Weense Central wordt al lang niet meer geschaakt en in de Amsterdamse Laurierboom wel, al is het niet iedere dag.

Manuel Bosboom won dat blitztoernooi met een comfortabele voorsprong. Wie Kasparov heeft verslagen is voor Engelse of Zwitserse grootmeesters niet bang.

Dat Open NK in Dieren waar ik het in het begin over had, werd overigens gewonnen door de Indiër Chanda Sandipan, die op de rustdag gewoon rust had genomen.

Sebastian Bogner - Arno Bezemer, Laurierboom blitz 2017. Bedenktijd 3 minuten + 2 extra seconden per zet.

1. Pf3 d5 2. c4 d4 3. g3 Pc6 4. Lg2 e5 5. 0-0 e4 6. Pe1 h5 „Uit een of ander boekje”, zei Bezemer toen ik vroeg waar hij dit brutale gambiet vandaan had. Later zag ik dat zwartspelers er goed mee gescoord hebben en dat zelfs de nummer 1 van Tsjechië David Navara zich er met succes aan heeft gewaagd. In een vluggertje is het initiatief zeker een pion waard. 7. d3 h4 8. dxe4 hxg3 9. fxg3 Wit vond 9. hxg3 te gevaarlijk, maar na de zet die hij doet is het duidelijk dat zwart meer dan genoeg compensatie heeft, doordat wits zwarte velden erg verzwakt zijn. 9…Pf6 10. Lg5 Le7 11. Lxf6 Lxf6 12. Pd3 Lg5 13. Pd2 Ook na 13. Pf4 Pe5 staat zwart prima, maar nu wordt het nog erger voor wit. 13…Le3+ 14. Kh1 Dg5

Zie diagram

Zwart staat al vrijwel gewonnen. Er dreigt 15…Lxd2, maar vooral 15…Txh2+ en mat. 15. Pf3 Dxg3 En dit zat er ook nog in. 16. De1 Dg6 17. Pfe5 Wit stond al slecht en nu is hij snel uit zijn lijden. 17… Pxe5 18. Pxe5 Txh2+ 19. Kxh2 Dh5+ Wit gaf op, want hij gaat mat.