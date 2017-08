Kagame herkozen tot president Rwanda

Paul Kagame is zoals verwacht met een ruime meerderheid herkozen tot president van Rwanda. Volgens de Rwandese kiesraad had na het tellen van 80 procent van de stemmen, meer dan 98 procent van de kiezers op Kagame gestemd, meldt AFP.

De 59-jarige Kagame, die al ruim zeventien jaar aan de macht is, begint aan zijn derde ambtstermijn. Hij wordt geprezen voor de wederopbouw van het land na de genocide van 1994, waarbij tussen de 800.000 en 1 miljoen doden vielen. Zijn herverkiezing leek op voorhand al een uitgemaakte zaak, zo schreef NRC-correspondent Koert Lindijer eerder:

“Kagame beschikt als enige kandidaat over de fondsen om in het hele land campagne te voeren. Zijn partij, het Rwandese Patriottische Front (RPF) is een van de rijkste regeringspartijen van Afrika door haar zakentak Crystal Ventures. Het hele overheidsapparaat staat hem ten dienste.”

Kritiek

Ondanks de ruime overwinning krijgt Kagame ook kritiek. Zo wijzen organisaties op de schending van mensenrechten, het muilkorven van onafhankelijke media en het onderdrukken van politieke oppositie.

De enige tegenkandidaten waren oppositieleider Frank Habineza en voormalig journalist Philippe Mpayimana. Zij kregen elk minder dan 1 procent van de stemmen. Habineza had in zijn campagne beloofd een tribunaal op te richten waar dissidenten opnieuw zouden worden berecht. Hun eerdere veroordeling was volgens critici politiek gemotiveerd.

In 2015 werd in een referendum een grondwetswijziging aangenomen die het de zittende president mogelijk maakt tot 2034 aan de macht te blijven.