Handelsverbond schorst Venezuela als lid

Het handelsverbond van Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur) heeft Venezuela voor onbepaalde tijd geschorst als lid. De groep deed dat uit zorgen over de democratische situatie in het land, waar president Maduro de laatste tijd steeds meer macht naar zich toetrekt. Mercosur riep Maduro zaterdag op politieke gevangenen vrij te laten en de democratie te herstellen.

Het besluit werd genomen op een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van andere leden. De Braziliaanse minister, Aloysio Nunes, motiveerde de schorsing tegenover persbureau Reuters als volgt:

“We zeggen: stop hiermee! We hebben genoeg van alle doden, genoeg van alle onderdrukking. Het is niet aanvaardbaar om je volk aan zulke martelingen bloot te stellen.”

Ook de andere aanwezige ministers spraken zich in felle bewoordingen uit over de situatie in Venezuela. De Argentijnse bewindsman Jorge Faurie bestempelde het bewind van Maduro zaterdag als een dictatuur. In een reactie op het besluit van het Zuid-Amerikaanse handelsverbond zei hij:

“Het is niet gemakkelijk om een broeder de deur te wijzen, maar toch hebben we dat nu vol overtuiging gedaan. Omdat we te maken krijgen met een situatie die veel pijn bezorgt.”

Venezolanen welkom in Brazilië

Onduidelijk is voorlopig nog hoe ver de gevolgen van het besluit van Mercosur reiken. Wel maakte de Braziliaanse minister Nunes zaterdag meteen duidelijk dat eerder gemaakte afspraken die een verdere humanitaire crisis in Venezuela kunnen voorkomen wat betreft hem blijven staan. “Venezolanen die naar Brazilië willen komen zijn welkom”, zei hij.

Ongeveer op het moment dat Mercosur de schorsing aankondigde, werd in Venezuela besloten openbaar aanklager Luisa Ortega Díaz uit haar ambt te zetten. Ortega toonde zich de laatste tijd fel tegenstander van Maduro en beschuldigde hem van het schenden van mensenrechten. Ook moet de aanklager zich voor de rechter verantwoorden. De aanklacht tegen haar blijft vaag.

Een controversiële grondwetswijziging

Volgens de oppositie is het ontslag van Ortega een nieuwe klap voor de democratie, die de laatste maanden steeds meer wankelt. Vorig weekeinde nog organiseerde president Maduro verkiezingen voor de Asamblea Nacional Constituyente, een orgaan dat een nieuwe grondwet moet schrijven en vervolgens machtiger moet worden dan het parlement, waarin de oppositie nu een meerderheid heeft.

Over de uitkomst van die verkiezingen wordt nu getwist. Volgens de regering hebben meer dan acht miljoen Venezolanen vorige zondag hun stem uitgebracht, ongeveer 42 procent van de stemgerechtigden. De oppositie beweert echter dat er slechts twee tot drie miljoen stemmen zijn uitgebracht. Daarmee zou de opkomst lager zijn dan de vereiste 20 procent.