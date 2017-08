Feyenoord wint Johan Cruijff Schaal na strafschoppen

Feyenoord heeft zaterdagavond voor het eerst deze eeuw de Johan Cruijff Schaal gewonnen. In de Kuip versloeg de ploeg bekerwinnaar Vitesse na een 1-1 stand in de reguliere speeltijd via een strafschoppenserie, waarin doelman Brad Jones twee reddingen verrichtte.

Het was geen hoogstaande wedstrijd, verre van. Feyenoord begint sterk, met veel gevaarlijke acties van de teruggekeerde flankspeler Jean-Paul Boëtius. Hij levert een uitstekende voorzet – perfect op maat – vanaf links op Jens Toornstra die na zeven minuten de 1-0 binnen volleyt.

Feyenoord krijgt nog wat mogelijkheden maar bijt niet door. De regerend landskampioen oogt apathisch, afwachtend, verzuimt door te drukken. Vitesse krijgt kansen, zo schiet nieuwkomer Bryan Linssen (ex-Groningen) op de lat.

Ruim tien minuten na rust volgt een historisch moment in de strijd om de Johan Cruijff Schaal: Vitesse-spits Tim Matavž gaat neer in het strafschopgebied na een charge van Karim El Ahmadi. Scheidsrechter Danny Makkelie, die er dicht op staat, laat doorspelen: het lijkt in eerste instantie een tackle op de bal. In de tegenaanval maakt Feyenoord via Nicolai Jørgensen 2-0 – bier vliegt door de lucht.

Maar dan: Makkelie maakt het gebaar dat de ‘videoref’ wordt ingeschakeld en heeft via zijn communicatieapparatuur contact met videoassistent Pol van Boekel die in Hilversum de beelden van de overtreding op Matavž terug kan kijken. Makkelie loopt naar de rand van het veld. Hij bekijkt de herhaling ook en voert overleg met Van Boekel. Ze besluiten: het is een strafschop, Makkelie wijst naar de stip, El Ahmadi krijgt met terugwerkende kracht geel. Het tafereel duurt alles bij elkaar zo’n twee minuten.

Alexander Büttner benut de penalty: 1-1, in plaats van 2-0. Het blijft stil na de goal, door het ontbreken van Vitesse-fans die wegbleven uit protest tegen het beperkte aantal kaarten (1.200) dat zij toegewezen kregen.

Daarna ontbrandt de wedstrijd, beide ploegen krijgen mogelijkheden om de wedstrijd te beslissen. Maar het blijft 1-1 in de reguliere speeltijd. Er volgt direct een strafschoppenserie – en geen verlenging.

Brad Jones groeit daarin uit tot de uitblinker, hij stopt de eerste twee strafschoppen, van Matavž en Milot Rashica. Feyenoord maakt geen fout. Rond acht uur zaterdagavond maakt Jørgensen de beslissende goal, de Kuip schudt – al wordt de ‘supercup’ niet gezien als een hoofdprijs.



Feyenoord wint de eerste Johan Cruijff Schaal nieuwe stijl. Waar voorheen in de Arena werd gespeeld, vormt vanaf nu het stadion van de landskampioen het podium. Het is de derde prijs in zeventien maanden tijd voor Feyenoord.