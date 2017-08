Akkoord over nieuwe Air Force One gesloten

De Amerikaanse luchtmacht heeft een akkoord gesloten voor een nieuwe generatie Air Force One. Dat maakte de luchtmacht vrijdag bekend. Er worden twee reeds gebouwde Boeing 747-toestellen aangeschaft om te dienen als nieuwe presidentiële vliegtuigen.

Daarmee komt een einde aan maanden van onzekerheid en gesteggel waarin president Donald Trump van zich liet horen. Nog voor zijn inauguratie uitte de toen nog president-elect felle kritiek op de kosten van een nieuw toestel. “Annuleer de bestelling”, schreef de Republikein op Twitter, waarna het aandeel Boeing tijdelijk een duik nam.

realDonaldTrump Donald J. Trump Boeing is building a brand new 747 Air Force One for future presidents, but costs are out of control, more than $4 billion. Cancel order! 6 december 2016 @ 13:52 Volgen

Bestaande toestellen

Hierop keek de luchtmacht naar de mogelijkheid om vliegtuigen over te kopen in plaats van opnieuw te bouwen. Dat is gelukt: de nieuwe generatie Air Force One was oorspronkelijk gebouwd voor de Russische luchtvaartmaatschappij Transaero, zo meldt CNN. Dat bedrijf ging echter failliet in oktober 2015, nog voordat de nieuwe Boeings in gebruik konden worden genomen. Al die tijd heeft Boeing de vliegtuigen in beheer gehad. Die zijn op wat testvluchten na nog niet in actie gekomen.

Hoewel het financieel voordelig is om twee bestaande toestellen aan te schaffen, moeten zij flink omgebouwd worden om aan de standaarden van Air Force One te voldoen. Dergelijke vliegtuigen moeten namelijk ook in staat zijn militaire operaties uit te voeren. Dit betekent dat de toestellen op zijn vroegst in 2024 als Air Force One kunnen dienen. Tenzij Trump herverkozen wordt in 2020 kan pas zijn opvolger van de nieuwe Boeings genieten. Trump moet het voorlopig doen met het oude Boeing VC-25-toestel, dat in 1990 onder George H.W. Bush in gebruik werd genomen.

Kosten onbekend

Luchtmachtminister Heather Wilson zei “zeer tevreden” te zijn met het akkoord. Boeing probeerde de toestellen eerder te slijten aan Iran Air. Dat bedrijf besloot echter in zee te gaan met Airbus.

De Boeing 747-8 is het grootste passagierstoestel dat Boeing in productie heeft. De luchtmacht wilde niet zeggen hoeveel de toestellen gaan kosten, omdat Boeing dit ziet als vertrouwelijke bedrijfsinformatie.