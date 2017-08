Onderzoek naar Trump en Rusland wordt groter en groter

Het onderzoek naar de banden tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen wordt almaar groter en serieuzer. Donderdagavond werd bekend dat Robert Mueller, de voormalige FBI-directeur die in mei werd aangesteld als speciaal aanklager, een grand jury heeft samengesteld.

Het belang van deze grand jury is dat ze de autoriteit heeft Trump te dagvaarden. Ook heeft ze de mogelijkheid om getuigenissen die onder ede zijn afgelegd in te zien, en financiële documenten van Trump en zijn familie op te vragen en te bekijken. Dat laatste is Trump een doorn in het oog. Tijdens de campagne waren de de belastingaangiftes van Trump al een kwestie. Tot op de dag van vandaag wil hij geen inzage in zijn aangiftes geven, terwijl presidentskandidaten traditioneel hun belastingpapieren altijd openbaar maakten.

Dat Trump deze stap van Mueller al vreesde, blijkt uit het feit dat de president zinspeelde op Muellers ontslag wanneer hij zich met Trumps financiële huishouding zou bemoeien. Trump noemde dat vorige maand in een interview met The New York Times “de grens”. “Dat zou ik als een overtreding zien. Dit gaat over Rusland”, zei Trump toen. Dat Sean Hannity, de presentator van een conservatief programma op Fox News en getrouwe van de president, deze week de autoriteit van Mueller in twijfel trok, werd dan ook als een veeg teken beschouwd.

‘Vernedering voor ons allemaal’

Trump noemde het onderzoek van Mueller donderdagavond op een rally in West Virginia “een nepverhaal dat vernederend is voor ons allemaal en vernederend is voor ons land en onze grondwet”. Hij maakte gebruik van de gelegenheid om opnieuw alle aantijgingen van eventuele connecties met Rusland te ontkennen en noemde het “een excuus voor het grootste verlies in de Amerikaanse politieke geschiedenis”:

“De meeste mensen weten dat er geen Russen bij onze campagne betrokken waren. Nooit. We wonnen niet dankzij Rusland, we wonnen dankzij jullie.”

Er duiken echter steeds meer aanwijzingen op dat er vorig jaar daadwerkelijk contact was tussen getrouwen van Trump en Rusland. Zo lekte onlangs uit dat Donald Trump jr. benaderd werd door een Russische advocaat met belastende informatie over Hillary Clinton.

Integer en onverstoorbaar

In gerechtelijke onderzoeken in de VS worden grand jury’s regelmatig ingesteld om betrokkenen te dagvaarden en getuigenissen in te zien, ook als een aanklacht nog ver weg is. Eenzelfde soort jury is gebruikt in Virginia om informatie te verzamelen over Michael Flynn, Trumps voormalige Nationale Veiligheidsadviseur.

Mueller, naast oud-FBI-directeur ook Vietnamveteraan, staat bekend als een integere en onverstoorbare onderzoeker. Zelfs in Republikeinse kringen wordt zijn inbreng serieus genomen. Trump heeft wettelijk het recht Mueller te ontslaan, maar het zal zijn positie in de publieke opinie niet sterker maken. Donald Trump kennende zal Muellers goede reputatie echter geen belemmering zijn om hem te willen ontslaan, zelfs al hebben verschillende, ook Republikeinse, congresleden aangegeven hoe rampzalig dat zou zijn voor de reputatie van het presidentschap.