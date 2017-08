Weer huisarrest voor oppositieleider Venezuela

De Venezolaanse oppositieleider Antonio Ledezma is door autoriteiten opnieuw onder huisarrest geplaatst nadat hij maandagnacht werd opgepakt. Dat meldt persbureau AFP.

Ledezma werd samen met een andere prominente oppositieleider, Leopoldo Lopéz, opgepakt. Of Lopéz nog in hechtenis zit, is onduidelijk. De families van beide politici houden president Nicolás Maduro verantwoordelijk voor de arrestaties.

Acties tegen president Maduro

De twee oppositieleiders werden opgepakt omdat zij zich - tegen de voorwaarden van het huisarrest in - zouden hebben uitgesproken over de politieke situatie in de media, zo meldt persbureau Reuters. De officiële verklaring van het Venezolaanse Hooggerechtshof luidt dat de twee waren aangehouden omdat zij plannen maakten om het land te ontvluchten.

Ledezma en Lopéz staan sinds 2015 onder huisarrest voor vermeende acties tegen het socialistische bewind van president Maduro. Ledezma, de voormalige burgemeester van de hoofdstad Caracas, zou meegewerkt hebben aan een staatsgreep tegen president Maduro.

Grondwet herschrijven

De families van Ledezma en Lopéz riepen vlak na de arrestaties op tot nieuwe demonstraties tegen president Maduro. Dat deden zij naar aanleiding van de omstreden verkiezingen van zondag.

Kiezers konden afgelopen week bepalen welke 545 Venezolanen mogen plaatsnemen in de zogenoemde Asamblea Nacional Constituyente. Deze grondwetgevende vergadering moet de grondwet grondig gaan herschrijven. Volgens president Maduro stemden er ruim 8 miljoen Venezoleanen maar de oppositie ging uit van minder dan de helft. López en Ledezma hebben zich eerder fel tegen de verkiezing gekeerd.