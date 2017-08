Titelverdediger Wawrinka doet niet mee aan US Open

De Zwitserse tennisser Stanislav Wawrinka doet deze maand niet mee aan de US Open vanwege een knieblessure. Dat maakte Wawrinka, die het grandslamtoernooi vorig jaar nog won, vrijdagmiddag bekend op Facebook.

Wawrinka, de huidige nummer vier op de wereldranglijst, schrijft dat hij na overleg met zijn dokter de “moeilijke beslissing” heeft moeten nemen om zijn knie te laten operen. Dit betekent dat de Zwitser de rest van dit jaar niet meer in actie kan komen en dus de US Open mist, die op 28 augustus begint in New York. Wawrinka noemt dit “extreem teleurstellend”, maar volgens de tennisser zijn de ingrepen nodig om ervoor te zorgen dat hij “nog vele jaren op topniveau kan blijven spelen”.

Wawrinka kreeg in het begin van het grasseizoen last van zijn knie. In Wimbledon verloor hij al in de eerste ronde. Op Roland Garros speelde Wawrinka nog wel de finale, die hij verloor van Rafael Nadal.

Eerder moest twaalfvoudig grandslamwinnaar Novak Djokovic zich al afmelden voor de US Open vanwege blessures. Djokovic moest het vorig jaar in de finale van het toernooi afleggen tegen Wawrinka, die naast de US Open een keer Roland Garros (in 2014) en de Australian Open (in 2015) won.