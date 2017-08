Brexit-effect: eerste grote Britse bank kiest voor Amsterdam

Voor het eerst kiest een grote Britse bank om uit te wijken naar Amsterdam vanwege de Brexit. Royal Bank of Scotland zegt in vergevorderde onderhandelingen met toezichthouder De Nederlandsche Bank te zijn om na het Britse vertrek uit de Europese Unie een Europees hoofdkantoor aan de Zuidas op te tuigen.

Meer dan dertig bedrijven uit Londen, vooral financiële, hebben vanwege de Brexit aangekondigd activiteiten te verplaatsen naar het Europese vasteland of naar Ierland. Vooral Frankfurt trekt veel bedrijven aan.

De aankondiging van RBS betekent een terugkeer van de bank uit Edinburgh. De vorige keer dat de Schotten naar Amsterdam kwamen was in 2007, toen RBS samen met het Spaanse Santander en het Belgische Fortis ABN Amro kocht. RBS wil zorgen dat het na de Brexit een ‘paspoort’ behoudt, waarmee de bank klanten kan bedienen in de hele EU.

Dat klinkt indrukwekkender dan het is. „Het is een relatief kleine markt voor ons”, zei bestuursvoorzitter Ross McEwan, bij de bekendmaking van de resultaten over de eerste helft van het jaar (939 miljoen pond winst). Hij schat dat 150 medewerkers van RBS zich in Amsterdam zullen vestigen. De verhuiskosten zullen beperkt zijn voor de bank, hooguit enkele tientallen miljoenen ponden. McEwan: „Dit wordt geen grote operatie. Dit is louter om Britse klanten te bedienen die in de Europese Unie zaken doen en omgekeerd.”

Nieuw leven inblazen

Het is niettemin een ommezwaai in de strategie van de Schotse bank. In 2015 besloot RBS juist de Nederlandse activiteiten compleet op te doeken. Van de resterende 650 banen (op het hoogtepunt kort na de overname waren dat er meer dan 2.400) verdwenen er 600. Het kantoor aan de Zuidas werd grotendeels ontruimd. De muren, ooit behangen met foto’s van woeste Schotse landschappen, waren weliswaar kaal, maar RBS behield de bankvergunning. De gesprekken met DNB gaan nu over hoe RBS de activiteiten weer nieuw leven wil inblazen. DNB wilde vrijdagochtend geen commentaar geven.

Tijdens de financiële crisis kreeg RBS het zwaar. De bank had zich vertild aan de overname van ABN Amro, bezat te veel slechte Ierse, Britse en Amerikaanse hypotheken, was betrokken bij fraude met het rentetarief Libor en moest klanten voor miljarden compenseren wegens de verkoop van verkeerde verzekeringsproducten. RBS moest gered worden met miljarden van de Britse staat, die nog steeds 72 procent van de aandelen bezit.

RBS is de eerste grote bank die door Brexit een gedeeltelijke overstap naar Amsterdam wil wagen. De voorbije dagen kondigden twee Amerikaanse platforms voor de handel in obligaties en andere beleggingsproducten aan voor Amsterdam te kiezen. Daarnaast komen enkele ‘flitshandelaren’, die elektronisch handelen met eigen kapitaal, naar Amsterdam.

Bonussen

Eerder leek het alsof financiële instellingen Amsterdam links lieten liggen vanwege de strenge Nederlandse bonusregels. Bonussen van topmensen in de financiële sector mogen in Nederland niet hoger zijn dan 20 procent van het vaste salaris, in plaats van 100 procent in de rest van de EU.

Toch wagen financiële bedrijven nu de stap naar Amsterdam. Flitshandelaren zijn van de wetgeving uitgezonderd, maar handelsplatformen in principe niet en RBS zal zeker aan de bonusregels gebonden zijn. Dat geldt ook voor de Japanse zakenbank MUFG, die naar verluidt overweegt zijn Amsterdamse vestiging uit te breiden vanwege de Brexit.

Constant van Tuyll van Serooskerken, expert in de financiële sector bij advocatenkantoor Van Doorne, zegt dat bedrijven de Nederlandse bonusregels moeten afwegen tegen andere factoren. „Banken die hier al zitten en een vergunning hebben, zoals RBS, zijn al gewend om te werken met de bonusregels hier. Een vergunning kost veel geld, dus als het even kan vraag je er niet nóg een aan in een ander land.”