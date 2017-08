School voor Peruaans kind dankzij NRC Fotowedstrijd

Maarten Verhoeven zond voor de NRC Fotowedstrijd een foto in van het 4-jarige Peruaanse meisje Rosa Isabel, vorig jaar oktober. Hij zette de foto op Facebook, om zo veel mogelijk stemmen te vergaren. Het lukte. Hij won er de publieksprijs mee. Verhoeven verdubbelde het prijzengeld dat hij had gewonnen en schonk dat aan de familie van Rosa Isabel.

Maar er was nog een bonus. Onder de enthousiaste reacties was een aanbod van een stichting: als Verhoeven een goed onderwijsproject wist te vinden, waren zij bereid om er geld in te steken.

De marketingconsultant en amateurfotograaf uit Vreeland vond twee projecten ten gunste van de kansarme kinderen van de Uros-indianen, die wonen op de drijvende eilandjes in het Titicacameer, in het zuiden van Peru. Ten eerste: herbouw van de Escuela Capi Cruz Grande, een school die vorig jaar door brand werd verwoest. Plus: schooltafels, banken, computers en projectoren voor de Colegio Leoncio Prado, de school waar Rosa Isabel sinds 1 augustus naartoe gaat.

30.000 euro voor school en boot

Totaal benodigd budget: 30.000 euro. Probleem: zoveel geld had de stichting niet. Dus benaderde Verhoeven een tweede stichting, die prompt bereid was om het restant aan te vullen. Sterker: er was nu zelfs genoeg geld voor de vervanging van het motorbootje dat ook door de brand was verwoest en waarmee de schoolkinderen elke ochtend van huis kunnen worden opgehaald.

De gelden zijn inmiddels naar de betreffende instanties overgemaakt en de herbouw van de school is gestart. In 2018 hoopt Verhoeven de projecten zelf te kunnen bezoeken. Nu hij de weg naar de fondsen weet te vinden, overweegt hij zich vaker op deze manier in te zetten voor kansarme mensen. „Het is echt heel dankbaar werk.” De stichtingen die het geld hebben gedoneerd wensen anoniem te blijven.