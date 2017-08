Samsom: PvdA had kabinetsbeleid feller moeten verdedigen

De PvdA had meer zetels kunnen halen bij de Tweede Kamerverkiezingen als de partij het kabinetsbeleid in de campagne feller had verdedigd. Dat zegt oud-PvdA-leider Diederik Samsom in een gesprek met NRC. Samsom verloor in december vorig jaar de strijd om het lijsttrekkerschap van Lodewijk Asscher.

Als híj had meegedaan aan de verkiezingen in plaats van Asscher, zegt Samsom, was hij dan ook met „meer trots” op het VVD-PvdA-kabinet Rutte II de campagne ingegaan. „Maar ook ik had als lijsttrekker niet meer dan achttien zetels kunnen halen.” De PvdA behaalde op 19 maart negen zetels in de Tweede Kamer, een verlies van 29.

In zijn eerste interview sinds die historische nederlaag schaart Samsom zich nog steeds volledig achter het beleid van het kabinet-Rutte II, dat hij „een zegen voor het land” noemt. „Wij hebben de verzorgingsstaat op een fatsoenlijke manier overeind gehouden. Het grootste deel van Nederland vindt dat ook.”

Volgens Samsom is het verlies van de PvdA voornamelijk te wijten aan de voortdurende kritiek op het kabinet vanuit de partij zelf:

“Het is wel zo dat de leden van de PvdA de afgelopen jaren bij ieder compromis huilend in de hoek van de kamer gingen liggen. De partij heeft zo, heel effectief, het beeld van zichzelf neergezet als een verliezersclub. Wie stemt er nou op een partij die er zelf niet meer in gelooft?”

Asscher kon als lijsttrekker dat beeld niet meer bijstellen, aldus Samsom:

“Lodewijk kon die vier jaar dat de partij zichzelf verwijten maakte, niet meer repareren in die laatste maanden van de verkiezingscampagne. Bovendien moest hij als nieuwe partijleider campagne voeren tegen zichzelf als vicepremier, tegen het kabinetsbeleid.”

Samsom hoopt op terugkeer naar Den Haag

Samsom onthult dat hij na zijn vertrek als PvdA-leider gesprekken voerde met Ben Verwaayen, oud-topman van British Telecom en belangrijk adviseur van de VVD-top. Die gesprekken hebben „geholpen” bij het verwerken van zijn nederlaag, zegt hij. Samsom doet nu als zzp’er advieswerk op het gebied van duurzaamheid. Hij hoopt nog altijd op een terugkeer naar Den Haag. „Mentaal kan ik geen definitieve keuze maken tot de kabinetsformatie rond is. Er moet een nieuw energieakkoord komen, ik hoop bij het opstellen en uitvoeren daarvan een rol te kunnen spelen.”