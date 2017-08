Weer blijkt een antieke vaas in New Yorks topmuseum geroofd

Een openbare aanklager in Manhattan heeft deze week beslag laten leggen op een antieke Griekse vaas in het Metropolitan Museum of Art (MMA) omdat hij zou zijn geroofd uit een graf in Zuid-Italië. Op de vaas staat een beeltenis van de god Dionysus rijdend in een wagen die wordt getrokken door een sater. Hij is volgens experts gemaakt door de Griekse pottenbakker en schilder Python, die leefde en werkte in Athene in de vierde eeuw voor Christus. Het New Yorkse museum kocht de vaas in 1989 op een veiling van Sotheby’s voor een bedrag van 90.000 dollar.

Christos Tsirogiannis is als forensisch archeoloog verbonden aan de universiteit van Cambridge. Hij doet onderzoek naar smokkelnetwerken en is een kenner van de internationale markt voor gestolen kunst. Hij trof een afbeelding van de vaas van Python aan in de archieven van Giacomo Medici, een Italiaanse kunsthandelaar die in 2004 werd veroordeeld wegens smokkel van oudheden. Op die foto vertoont de vaas nog resten klei en zand, alsof hij net is opgegraven.

Tsirogiannis stelde een onderzoek in en concludeerde dat de vaas op de foto dezelfde was als die werd tentoongesteld in de Grieks-Romeinse afdeling van het MMA. Hij schreef er een artikel over en overlegde zijn materiaal aan het openbaar ministerie in New York.

Medici, inmiddels weer op vrije voeten, werd benaderd door de New York Times en ontkende vanuit Italië dat hij iets van doen heeft gehad met de bewuste vaas.

Museum reageerde niet

Tsirogiannis vertelde de NYT dat hij zijn bevindingen al drie jaar geleden had gedeeld met het museum, maar geen reactie had gekregen. Daarop legde hij contact met Matthew Bogdanov, de openbaar aanklager in Manhattan die zich toelegt op kunstroof. Die reageerde enthousiast. Zodra Bogdanov het museum had aangeschreven haalde het de vaas weg uit zijn vitrine.

Het is de tweede keer in tien jaar dat het MMA in opspraak komt door een pronkstuk uit de collectie. In 2008 ging het om de befaamde Euphronios-krater, een reusachtige terracotta mengvaas voor water en wijn met een rijke beschildering (en signatuur) door Euphronios, een van de grootste vaasschilders uit de oudheid.

Het museum moest afstand doen van deze bijzondere vaas toen werd aangetoond dat hij in 1971 illegaal was geroofd uit een Etruskisch graf ten noorden van Rome. Het MMA kocht de Euphronios-krater in 1972 voor 1 miljoen dollar van Robert Hecht, een Amerikaanse kunsthandelaar die contacten onderhield met Medici. Na jarenlang touwtrekken werd de Euphronios-krater in 2008 teruggegeven aan Italië.