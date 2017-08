Niemand kijkt uit naar de meerkamp

Vanuit de beleving van de meerkampsters is de wereld komend weekeinde oneerlijk verdeeld. Zwoegen en ploeteren die vrouwen op de eerste dagen van de WK atletiek in Londen over zeven onderdelen voor de status van meest veelzijdige atlete, gaat de aandacht straks overvloedig uit naar de sprinters, voor wie bij zowel de mannen als vrouwen de 100 meter op het programma staat. Het is zaterdag Bolt-dag, zondag mogelijk Schippers-dag, maar er is geen meerkamp-dag. Tenzij Anouk Vetter, Nadine Broersen of Nadine Visser zondag wereldkampioen wordt. Maar die kans kan in het moorddadig sterke veld vrijwel worden uitgesloten.

In theorie heeft Vetter een kansje, niet zozeer op de titel, maar op een podiumplaats. Zij is van het Nederlandse trio de hoogst gerangschikte atlete, maar zelfs het nationale record van 6.626 punten, waarmee Vetter vorig jaar in Amsterdam Europees kampioen werd, lijkt in Londen geen garantie voor een medaille. Op de wereldranglijst is dat record goed voor een vijfde plaats. Maar wie weet, zegt haar vader en trainer Ronald Vetter hoopvol. „Anouk is fit en gretig. We mikken op verbetering van haar record, al is het met één punt. Dat zou geweldig zijn. Dan zien we wel wat het waard is. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat je voor het podium minimaal 6.780 punten nodig hebt.”

Aan een score als richtlijn waagt Nadine Broersen zich niet. De wereldkampioene indoor van 2014, met een persoonlijk record van 6.539 punten, heeft door de breuk met trainer Vetter een belabberd olympisch jaar achter de rug en wenst zichzelf eindelijk eens een bevredigende zevenkamp toe. Broersen moest voor haar gevoel zowel mentaal als fysiek gereset worden. Dat is gelukt, vindt ze. Met dank aan haar nieuwe trainer, Pelle Rietveld. Broersen is in Londen vooral nieuwsgierig of alle verbeteringen zich in resultaten vertalen. Maar onderschat Broersen nooit. Ze heeft potentie, bleek twee jaar geleden met een vierde plaats op de WK in Beijing.

De top-tien, dat is de doelstelling waarmee Nadine Visser naar Londen is afgereisd. En een plaats bij de top-acht zou volgens haar trainer Bart Bennema „helemaal fantastisch zijn”. Voor Visser zijn de WK haar eerste grote test na het verloren jaar 2016, waarin ze werd gehinderd door een beenblessure. Het goede nieuws: Visser kan pijnvrij aan de WK beginnen. De impact van de zevenkamp bepaalt of ze vijf dagen later zal starten op de 110 meter horden, waarvoor Visser zich ook heeft gekwalificeerd.

Waanzinnig hoog niveau

De relatief lage Nederlandse verwachtingen zijn ingegeven door het uitzonderlijk hoge niveau van de zevenkamp. Weinig kenners hadden verwacht dat na de machtige vrouwen Jackie Joyner-Kersee (7.291) uit de Verenigde Staten en Carolina Klüft (7.032) uit Zweden een derde meerkampster de grens van zevenduizend punten zou slechten. Het lukte de Belgische Nafissatou Thiam eind mei, tijdens de Hyppo Meeting in Götzes, het jaarlijkse hoogtepunt voor de meerkampers.

In de ogen van coach Vetter is het „niet normaal”, zo goed er tegenwoordig op de zevenkamp gepresteerd wordt. Het is geen uitzondering dat op grote toernooien meerkampsters op onderdelen beter presteren dan de specialisten. Thiam gaf daarvan een staaltje ten beste op de Olympische Spelen in Rio, waar ze met een sprong van 1,98 meter de olympisch kampioene hoogspringen overtrof. De Spaanse Ruth Beitia won goud met een sprong van 1,97 meter.

Hoge scores op de zevenkamp zijn mede afhankelijk van het weer in Londen. De voorspellingen beloven weinig goeds, zeker voor zaterdag als de kans op regen reëel is. En het hele weekeinde staat er volgens de weer-instituten een straffe wind, die bij het verspringen, om maar een onderdeel te noemen, pal tegen staat.

Torenhoge favoriet is Thiam, die in de Belgische pers de hoge verwachtingen danig temperde. Opnieuw een score van boven de zevenduizend punten acht zij gezien de weersverwachtingen onhaalbaar. Maar de wereldtitel wil ze graag. Het zou haar eerste worden.