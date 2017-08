Libellenbrein heeft een speciale prooicel

De oeverlibelle op deze foto heeft net een gaasvlieg gevangen. Libellen hebben in hun brein gespecialiseerde neuronen waarmee ze een doel kunnen detecteren en volgen.

Australische en Zweedse biologen beschrijven in het tijdschrift eLife (27 juli) de werking van één zo’n neuron bij een in Australië voorkomende libellensoort (Hemicordulia tau). Dit neuron blijkt te anticiperen waar een bewegend doel – behalve een prooi kan dat ook een partner of een concurrent zijn – gaat komen. „In het gebied net vóór het doel is de gevoeligheid van het neuron enorm verhoogd”, licht David O’Carroll toe via de telefoon. Hij is een van de auteurs van het artikel en hoogleraar Functionele zoölogie aan de universiteit van Lund.

O’Carroll noemt het gevoelige gebied de ‘hot spot of attention’. Zo kan een libel zijn aandacht gevestigd houden op één doel, in een zee van visuele prikkels (bewegende planten, struiken, water). Is het doel even uit beeld, dan verplaatst die hot spot zich verder naar voren. Blijft het doel uit beeld, dan vervaagt hij. Totdat er weer een nieuw doel voorbij komt. De onderzoekers hebben deze kennis toegepast in robots. Een algoritme gebaseerd op het hot spot-mechanisme laat de robots kleine voorwerpen volgen.