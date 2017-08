Gehate aids-investeerder veroordeeld voor fraude

Martin Shkreli, voormalig CEO van farmabedrijf Retrophin, is veroordeeld voor effectenfraude met behulp van een pyramidespel. ‘Pharma Bro’, zoals Shkreli werd genoemd, werd in 2015 gearresteerd.

De strafmaat moet nog bekend worden gemaakt door de rechter.

De omstreden ondernemer wist via een zogeheten ponzi-scheme van het door hem opgerichtte speculatieve beleggingsfonds MSMB Capital Management, investeerders te misleiden en hen zo miljoenen dollars afhandig te maken. Maar Shkreli was daarvoor ook al controversieel: door zijn eigen raad van bestuur werd hij bij Retrophin buiten spel gezet en ervan beschuldigd de onderneming puur voor financieel gewin te gebruiken. Shkreli speculeerde via prijsopdrijving met medicijnen, iets wat hem op veel kritiek kwam te staan.

Na zijn vertrek begon hij Turing Pharmaceuticals: een farmabedrijf dat het medicijn Daraprim verkocht en dat hij vijftig keer duurder maakte. De prijs van Daraprim, een medicijn tegen de potentieel dodelijke ziekte toxoplasmose, ging binnen een dag van 13,50 dollar naar 750 dollar (670 euro) per pil. Ook kritiek die hij daarop kreeg, kon hem weinig schelen. Toen Hillary Clinton zijn prijsverhoging afkeurde, doneerde Shkreli 2.468 euro aan de campagne van Bernie Sanders, die het op zijn beurt weer doneerde aan een gezondheidsorganisatie.

Shkreli hield zich tijdens zijn rechtszaak, die hij een ‘heksenjacht’ noemde, allerminst koest, maar stalkte zijn critici geregeld op social media. Investeerders die tegen hem getuigden zeiden dat hij een ‘zonderling was’. Zo zou hij twee jaar in zijn kantoor in een slaapzak hebben geslapen. Zelfs zijn eigen advocaat noemde hem een ‘onmogelijke nerd’ en een ‘maffe wetenschapper’. ‘Ze klagen me aan voor kapitalisme’, zei Shkreli zelf.