Europol lokt gezochte criminelen met ansichtkaarten

Soms bereik je met een ludieke actie meer dan met de serieuze dagelijkse bezigheden. Dat moet Europol hebben gedacht nu de organisatie zich op de website eumostwanted.eu met ansichtkaarten direct tot criminelen richt die worden gezocht. Weer eens wat anders dan internationale opsporingsbevelen.

Zo wordt een voortvluchtige Belgische crimineel ‘gelokt’ met een Belgische lekkernij: „Beste Artur N., Belgische frieten zijn het lekkerst en we weten dat je ze mist. Kom terug om ervan te genieten – we hebben een leuke verrassing voor je. Tot snel, de federale politie.” Of de brief aan de Finse Jaakko N.: „We weten dat je een meestervervalser bent, maar er is maar één echte kerstman… en hij wil jou terug.” Wie klikt op de ansichtkaart krijgt meer informatie over de crimineel, zijn delicten en een foto te zien.

Voor de terugkeer van de Finse crimineel Jaakko N. wordt de kerstman ingezet. Foto Eumostwanted.eu Bij Farouk H. appelleert Europol aan zijn gevoel voor het goede leven in Frankrijk. Foto Eumostwanted.eu Europol probeert Marko N. te verleiden tot een zeiltocht over de Adriatische Zee. Foto Eumostwanted.eu Oostenrijker Tibor F. wordt gevraagd of hij zin heeft om mee te gaan op skivakantie. Foto Eumostwanted.eu Ivan M. wordt lekker gemaakt met de prachtige Cypriotische stranden. Foto Eumostwanted.eu Europol hoopt dat Artur N. de bekende Vlaamse frieten mist. Foto Eumostwanted.eu

Europol lanceerde de website begin 2016 omdat gangbare opsporingsmethodes niets opleverden. Sinds de start van de actie werden 36 van de meest gezochte misdadigers gearresteerd, van wie elf dankzij tips van mensen die op de website hadden gekeken. Vier criminelen gaven zichzelf aan nadat ze op de website waren verschenen.