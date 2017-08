Europees hof: Rusland mag Oezbeekse journalist voorlopig niet uitleveren

Rusland mag Ali Feruz, de journalist die dinsdag in Moskou werd opgepakt, niet uitzetten naar Oezbekistan zolang zijn zaak onder behandeling is van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg. Dat melden Feruz’ advocaten vrijdag op Facebook op basis van een brief van het Hof, waar zij namens Feruz een voorlopige klacht hebben ingediend.

De Russisch-Oezbeekse journalist en lhbt-activist (30) werd dinsdag in Moskou opgepakt toen hij op weg was naar zijn werk bij de krant Novaja Gazeta. Diezelfde avond nog besloot een rechter dat Feruz illegaal in Rusland verbleef en mocht worden uitgezet aan Oezbekistan. Daar, zo vrezen mensenrechtenorganisaties, zal Feruz worden opgesloten en gemarteld.

Ontvoeren

De vraag is nu of Rusland zich iets zal aantrekken van de verordening uit Straatsburg. In 2015 tekende president Poetin een wet die het mogelijk maakt uitspraken van het Hof te negeren indien zij in strijd worden bevonden met de Russische grondwet.

Het EHRM besloot deze week Feruz’ zaak, die advocaten namens hem aanspanden, met voorrang te behandelen, maar het hele proces kan alsnog een jaar in beslag nemen, zo vertelt advocaat Tatjana Gloesjkova per chat vanuit Moskou. „Feruz zal in de periode dat het Hof zijn zaak behandelt waarschijnlijk in het detentiecentrum moeten blijven. Maar op dit moment is dat een stuk veiliger voor hem dan vrij te zijn. In detentie kunnen de Oezbeekse inlichtingendiensten hem niet ontvoeren”, aldus Gloesjkova.

De Oezbeekse geheime dienst SNB heeft de reputatie eigen staatsburgers in Rusland te onvoeren - een praktijk waar de Russische geheime dienst volgens mensenrechtenorganisaties aan meewerkt.

De uitspraak van het EHRM werd door vrienden en collega’s van Feruz vrijdag als succes onthaald. Donderdag demonstreerden zij voor Feruz’ vrijlating bij het Kremlin in Moskou, daarbij werden drie personen gearresteerd. Volgens advocaten en mensenrechtenverdedigers die Feruz in zijn cel bezochten, maakt de journalist naar omstandigheden redelijk, al zou hij door agenten geslagen zijn.