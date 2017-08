‘Bedrijf Chickfriend kocht bewust verboden gif’

Het Nederlandse Chickfriend, bloedluisbestrijder bij kippen, kocht bij zijn vaste Belgische leverancier bewust een middel dat volgens bronnen het in de pluimveesector verboden gif fipronil bevat. De twee bedrijven gaven het op facturen de bedachte naam ‘fypro-rein’. Een factuur is in het bezit van NRC.

Zowel het Barneveldse Chickfriend als de Belgische leverancier Poultry-Vision, van eigenaar Patrick R., is onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Betrokkenen zijn al dagen onbereikbaar voor commentaar. Ook de advocaat van R. reageert niet op verzoeken om contact.

Chickfriend bestreed bloedluis bij kippen met een middel dat fipronil bevatte en bestelde dat bij het bedrijf van Patrick R. Het gif kwam in Nederland in eieren terecht. Toezichthouder NVWA waarschuwde het publiek deze week om bepaalde eieren niet te eten. Kippen werden geruimd, supermarkten haalden eieren uit de schappen. Nog altijd zijn 138 pluimveebedrijven gesloten.

Het gif in de Nederlandse eieren komt naar alle waarschijnlijkheid uit Roemenië. Uit een factuur van 8 mei 2016 blijkt dat Patrick R. een forse bestelling plaatste bij de firma Farmavet in Boekarest. Hij kocht er 3.000 liter Fiprocid, een product van het Roemeense bedrijf Pasteur. Het bevat als belangrijk bestandmiddel fipronil. Ook deze factuur is in het bezit van NRC.

Drie maanden later mailt Patrick R. met vertegenwoordigers van de beide Roemeense bedrijven over een nieuwe, nog grotere bestelling. „Hello Patrick”, schrijft de commercieel directeur van Farmavet op 11 augustus 2016. „We proberen een oplossing te vinden voor fiprocid.” Het middel, dat inmiddels niet meer op de websites van beide Roemeense bedrijven is terug te vinden, lijkt op dat moment al bijna uit de handel te gaan.

Het voorstel van Farmavet is dan dat de ondernemer eerst 5.000 liter bestelt. Twee weken later zou Patrick R. nog eens 10.000 liter fiprocid kunnen kopen. De directeur wacht „dringend” op zijn antwoord, „omdat ik de productie moet starten”. Of de bestelling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden is niet bekend. Wel werd afgelopen dinsdag 6.000 liter fipronil gevonden in een loods die toebehoort aan R., in het Belgische Baarle-Hertog.

Uit documenten blijkt ook dat Patrick R. aan de Roemenen tussen de 32 en 43 euro per liter fiprocid betaalt. Het is een ander soort tarief dan hijzelf aan zijn klant Chickfriend vraagt voor het middel met de bedachte naam ‘fypro-rein’. Volgens die factuur betaalt Chickfriend 122,80 euro ‘per eenheid’.

Chickfriend, van twee jonge ondernemers uit Barneveld, maakte in korte tijd naam onder pluimveehouders. Bloedluis is een hardnekkige mijt die moeilijk te bestrijden is. Dat het dit jonge bedrijf wel lukte, zorgde voor verbazing en verwondering bij klanten en concurrenten.

Chickfriend bestreed de bloedluis door hun middel in de stallen te spuiten. Volgens een boer die de bloedluis in zijn kippenstal liet bestrijden door Chickfriend, droegen de Barneveldse ondernemers huidbeschermende kleding, maar mocht hijzelf zonder bescherming zijn stal in. Op het middel fiprocid wordt gewaarschuwd dat het niet in direct contact met dieren mag komen.