Babylijkje lag al dagen in plantenbak Rotterdam

De stoffelijke resten van een baby, die donderdag werden aangetroffen in een vuilniszak in Rotterdam, lagen daar al zeker sinds afgelopen zaterdag. Dat meldt de Rotterdamse politie in een tussenstand van het onderzoek naar de vondst. Zaterdag vindt sectie op het lichaam van de baby plaats.

De vuilniszak met de stoffelijke resten van de baby werd donderdagochtend gevonden in een plantenbak bij het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam. De locatie rond de Antoine Platekade werd afgezet voor verder onderzoek door een team van zeker twintig rechercheurs.

Passanten- en buurtonderzoek

Agenten houden deze vrijdag een passanten- en buurtonderzoek om meer informatie te krijgen over het babylijkje. Vooralsnog is niet bekend wie de baby is en hoe hij of zij om het leven is gekomen. De politie roept getuigen daarom nogmaals op om zich te melden, bijvoorbeeld als zij de vuilniszak al voor afgelopen zaterdag hebben zien liggen en of zij personen de vuilniszak hebben zien achterlaten.

Ook wil de politie graag in contact komen met mensen die iemand in hun directe omgeving kennen die onlangs hoogzwanger was, maar na de bevalling niet met een baby is gezien.